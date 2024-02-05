Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 февраля

Конкурс направлен на прославление подвигов участников специальной военной операции. Организаторы - филиалы фонда «Защитники Отечества». По итогам конкурса будут проведены выставки рисунков в филиалах, школах и библиотеках. Более 1500 отобранных работ войдут в коллаж для Музея Победы в Москве, который будет открыт на торжественной церемонии награждения в феврале 2024 года.