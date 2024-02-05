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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

06.02.2024 с 09:30 до 18:00

Рождественское СП:

с. Рождествено (д/с, администрация, почта, ул. Заводская, ул. Песчаная, Большой пр., ул. Заречная, ул. Парковая).

 

06.02.2024 с 10:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Карташевская ул. Пионерская, ул. Пролетарская, ул. Зеленая, ул. Некрасова,

ул. Горького, Школьный пер., ул. Декабристов. 

 

06.02.2024 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

п. Терволово.        

 

06.02.2024 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

д. Мыза,

д. Заборье,

д. Ковшово,

д. Виркино,

п. Сусанино.

 

06.02.2024 с 10:00 до 17:00

Пудомягское СП:

п. Лукаши ул. Средняя, ул. Овражная, ул. Красная, СНТ Комсомолец,

д. Вярлево ул. Дорожная,

д. Корпикюля.

 

06.02.2024 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Тойворово,

д. Муттолово,

д. Акколово,

д. Туганицы.

 

06.02.2024 с 01:00 до 05:00

Веревское СП:

д. Вайя,       

д. Малое Верево,

КП «Гатчинские поместья».

 

06.02.2024 с 01:00 до 05:00

г. Гатчина:

ТЦ «Окей»,

ТЦ «Элемент»,

АЗС «Роснефть»,

АЗС «Газпромнефть»,

ГК «Лада».

 