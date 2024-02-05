Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рождественское СП:
с. Рождествено (д/с, администрация, почта, ул. Заводская, ул. Песчаная, Большой пр., ул. Заречная, ул. Парковая).
Кобринское СП:
п. Карташевская ул. Пионерская, ул. Пролетарская, ул. Зеленая, ул. Некрасова,
ул. Горького, Школьный пер., ул. Декабристов.
Пудостьское СП:
п. Терволово.
Сусанинское СП:
д. Мыза,
д. Заборье,
д. Ковшово,
д. Виркино,
п. Сусанино.
Пудомягское СП:
п. Лукаши ул. Средняя, ул. Овражная, ул. Красная, СНТ Комсомолец,
д. Вярлево ул. Дорожная,
д. Корпикюля.
06.02.2024 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Тойворово,
д. Муттолово,
д. Акколово,
д. Туганицы.
06.02.2024 с 01:00 до 05:00
Веревское СП:
д. Вайя,
д. Малое Верево,
КП «Гатчинские поместья».
06.02.2024 с 01:00 до 05:00
г. Гатчина:
ТЦ «Окей»,
ТЦ «Элемент»,
АЗС «Роснефть»,
АЗС «Газпромнефть»,
ГК «Лада».