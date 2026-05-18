Голосуем за благоустройство

Ленинградцы приняли участие в выборе дизайн-проектов в 34 населённых пунктах региона. Присоединиться на zagorodsreda.gosuslugi.ru можно до 12 июня.

«Сейчас в лидерах голосования — Янино-1, Пикалёво, Отрадное, Коммунар и Высоцк. Большей активности ждём от жителей Усть-Луги, Сертолово, Ивангорода, Всеволожска и Приморска. Победившие проекты будут реализованы по федпрограмме «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2027 году», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

Принять участие в голосовании могут жители, достигшие 14 лет. Свой голос можно отдать на порталеzagorodsreda.gosuslugi.ru, а также через волонтеров благоустройства, которые работают на общественных территориях городов-участников.