Мультицентр расширяет инфраструктуру для участников СВО

«Это две знаковые стройки на территории Мультицентра. Первый объект даст участникам СВО возможность осваивать новые направления, запускать производство и делать востребованные изделия. Второй центр решает очень прикладную задачу: здесь будут ремонтировать технические средства реабилитации, которые напрямую связаны с мобильностью людей. Сроки напряжённые, поэтому подрядчик должен держать высокий темп, работать по всем возможным фронтам и быстро закрывать вопросы по проекту, экспертизе и инженерным сетям», — сказал Евгений Барановский.

По итогам выезда Евгений Барановский поручил организовать работу во вторую смену и вести строительно-монтажные работы по всем возможным фронтам, включая благоустройство. Отдельные поручения касаются инженерных сетей, улично-дорожной сети и прохождения проектной документации через ГАУ «Леноблэкспертиза» в онлайн-режиме.

Центр по развитию предпринимательства и деловой активности участников СВО станет площадкой для резидентов, которые смогут запускать собственное дело, осваивать новые виды деятельности и организовывать производство. Здесь разместят производственные площади, административный блок с конференц-залом, медицинский пункт и бытовую инфраструктуру.

Центр по обучению ремонту и обслуживанию технических средств реабилитации рассчитан на обучение и практическую работу с ТСР. В нём предусмотрят мастерскую по ремонту, зону мойки оборудования, склад запчастей, помещения для хранения и выдачи отремонтированных средств, кабинет приёма и диагностики, учебные классы и административные помещения.

Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске является базовой площадкой Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО и членов их семей. За последние несколько лет здесь создана новая инфраструктура для реабилитации, адаптации, обучения, протезирования и сопровождаемого проживания.

В составе Мультицентра с 2024 года работает Центр адаптивной физической культуры с залами для занятий, фитнес-зоной, кабинетами механотерапии и нейрореабилитации. Также создана гостиница для участников СВО «Дом» с 19 адаптированными номерами. В 2024 году открылся Центр высокотехнологичного протезирования «Мультипротез», где участники СВО получают первичное и повторное протезирование, а также могут совмещать его с обучением, медицинской реабилитацией и сопровождаемым проживанием.