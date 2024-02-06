Где отключат свет в Гатчинском районе 7 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
07.02.2024 с 10:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
п. Терволово часть,
д. Ивановка ДНП Горки.
07.02.2024 с 10:00 до 17:30
Веревское поселение:
д. Романовка.
07.02.24 с 10.00 до 17.00 в период на 4 часа
Таицкое поселение:
пгт. Тайцы часть.
07.02.2024 с 09:00 до 17:30
Сусанинское поселение:
п. Семрино.
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