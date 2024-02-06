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Где отключат свет в Гатчинском районе 7 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

07.02.2024 с 10:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

п. Терволово часть,

д. Ивановка ДНП Горки.

 

07.02.2024 с 10:00 до 17:30

Веревское поселение:

д. Романовка.

 

07.02.24 с 10.00 до 17.00 в период на 4 часа

Таицкое поселение:

пгт. Тайцы часть. 

 

07.02.2024 с 09:00 до 17:30

Сусанинское поселение:

п. Семрино.