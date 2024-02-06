Камаз сбил водителя и ремонтника «Скании»

2 февраля в полицию поступило сообщение: на автодороге А-120 водитель Камаза, двигаясь со стороны Сяськелево в направлении Большого Жабино, не справился с управлением и въехал в стоящий на обочине грузовик «Скания» с полуприцепом. Авария произошла в темное время суток, вне населенного пункта, уличное освещение на данном участке дороги отсутствует. Водитель «Скании» и мастер по ремонту в этот момент находились на дороге возле машины – ремонтировали автомобиль, и были сбиты Камазом.

С травмами различной степени тяжести пострадавших доставили в Гатчинскую больницу в карете «Скорой помощи». Оба мужчины помещены на отделение реанимации.

По факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, возбуждено уголовное дело. С водителя Камаза – 72-летнего Владимира Г. – взята подписка о невыезде.