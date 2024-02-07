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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

08.02.2024 с 10:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Коммолово, ул. Нижняя, ул. Верхняя,

д. Горки.

 

08.02.2024 с 09:00 до 17:30

Сусанинское СП:

СНТ «Березовая Роща».