Пенсионный фонд гражданам НЕ звонит!

Мошенники звонят от имени банков, следственных органов, операторов мобильной связи, Пенсионного фонда. Об этом предупреждают в средствах массовой информации, предостерегает полиция и сами банки. Бесполезно. Почему-то люди гораздо охотнее верят голосам в телефонной трубке, а не реальным полицейским и банковским служащим. Только на основании телефонных разговоров, ничего не проверяя, никуда не обращаясь за справкой – вдруг обман? – граждане отправляют на чужие банковские счета баснословные суммы денег, собственных и заемных, и нет конца этому безумию.

Банки стараются ограждать своих клиентов от мошеннических действий: блокируют подозрительные переводы, задают множество уточняющих вопросов при оформлении кредитов и снятии наличных. Все без толку. Преступность оказывается сильнее систем безопасности и здравого смысла. Итог – очередные заявления в полицию от потерпевших.

3 февраля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратился 64-летний житель Гатчины. Ему позвонил неизвестный, который представился следователем в банковской сфере города Москвы. Преступники не мелочатся, «Москва» – звучит солидно, фундаментально, убедительно. Правда, где гатчинский пенсионер – и где столичные следователи «в банковской сфере»…

Звонивший объявил, что на пенсионера оформлено несколько кредитов, и требуется следовать его указаниям для спасения от мошенников. Что потерпевший и сделал. Самостоятельно оформил кредиты – по 150 тысяч рублей в трех разных банках и, следуя указаниям голоса в трубке, перевел денежные средства через терминал четвертого банка на различные счета. 450 тысяч рублей ушли в неизвестном направлении. Пенсионер обзавелся кредитами.

В тот же день в гатчинскую полицию обратилась 61-летняя жительница Гатчины, которой позвонили с телефонного номера Новгородской области. Звонивший представился оператором «МТС» и сообщил, что у нее заканчивается договор обслуживания по абонентскому номеру, и теперь требуется следовать его указаниям и сообщать коды из смс-ок с портала «Госуслуг». Уж сколько раз твердили миру: не диктуйте никому никакие коды. Да только все не впрок. Слушаясь афериста, дама продиктовала ему коды, потом сняла 200 тысяч со своего банковского счета и перевела через терминал на счет преступника. В результате в полицию поступило очередное заявление.

2 февраля в гатчинскую полицию обратилась 74-летняя жительница Сиверского. 19 января ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Пенсионерка продиктовала ей номер СНИЛС, далее стали поступать звонки с различных номеров, мужской голос представился сотрудником Центробанка и сказал, что со счетов пенсионерки мошенники сняли все деньги. Тут бы и остановиться – позвонить в банк, выяснить, что происходит… Нет, голос в телефонной трубке был убедителен: для спасения денег нужно …снять все имеющиеся деньги (которые мошенники уже, якобы, сняли) и положить их на безопасный счет.

Кончилось тем, что пенсионерка сняла со своих счетов миллион с четвертью и по указаниям злоумышленников перевела все на счета преступников. Ущерб составил 1 млн 255 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств в особо крупном и значительном размерах возбуждены уголовные дела.

Андрей Соколов