«Взлёт» детского сада № 13

В Люберцах 2 февраля состоялся Всероссийский фестиваль конкурсной и выставочной деятельности дошкольных образовательных организаций, посвященный подведению итогов и вручению наград Х федерального научно-общественного конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования – 2023». На торжественном мероприятии присутствовали делегации из 25 регионов России. Участников фестиваля приветствовали президент Ассоциации лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов, заслуженный деятель Российского общества социологов Юрий Антонов, депутат Госдумы Лариса Тутова, главный редактор журнала «Вестник образования России» Юрий Глазков и другие почетные гости.

В юбилейном конкурсе участвовали представители 17 сетевых проектов 135 организаций из 33 регионов Российской Федерации. Гатчинский детский сад № 13 под руководством Светланы Петовой представил межрегиональный сетевой проект «Взлет», который вошёл в число победителей конкурса. Представляли проект заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе Диана Суслова и воспитатель Анна Федосова. Коллектив детского сада был отмечен благодарностью по представлению экспертов Союза развития наукоградов за научно-педагогическое сопровождение инновационного продукта, при поддержке депутата Госдумы Ларисы Тутовой.

Для реализации задач, поставленных X конкурсом «Восемь жемчужин дошкольного образования», в рамках Года педагога и наставника инициативная группа педагогов создала межрегиональный сетевой проект «Взлет», объединивший шесть учреждений из Ленинградской, Московской, Тульской и Ульяновской областей. Главный принцип «Взлета» – равноценное партнерство, наставничество и объединение общих усилий в области ранней профориентации дошкольников.

Темой проекта стал космос как неотъемлемая часть высокотехнологичного мира. Детсадовцы приняли участие в цикле масштабных мероприятий, и одним из ярких событий стала «Ярмарка космических профессий». Не менее интересными были встречи с людьми, связанными с космической отраслью, например, с действительным членом Федерации космонавтики России Петром Бабенко.

Развитию навыков командной работы, основ здорового образа жизни способствовала организация различных конкурсов. Один из них – фотоконкурс «Таких берут в космонавты».

В рамках проекта детям была обеспечена максимальная свобода инициативы. В «Школе космонавтов» был организован мастер-класс по конструированию и робототехнике. Дети подготовили и провели мастер-класс «Модели солнечной системы».

Большая территория «Взлета» позволила участвовать в разнообразной инновационной деятельности. В ходе совместной работы участники межрегионального проекта «Взлет» создали эффективную модель взаимодействия профессионалов разных ступеней образования. Сотрудничество детей и взрослых посредством очного и дистанционного участия в разнообразной деятельности позволило создать оригинальный методический продукт, расширяющий мотивацию и возможности ребенка, через освоение компетенций, необходимых для успешной самореализации в дальнейшей жизни.

Теперь одна из «жемчужин дошкольного образования» – команда детского сада № 13 – примет участие в крупнейшей выставке образования ММСО.EXPO-2024, которая пройдет в Москве 3-4 апреля.

Андрей Соколов

На фото: Анна Федосова, главный редактор журнала «Вестник образования России», Диана Суслова.