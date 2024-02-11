День госуслуг на ВДНХ: Ленинградская область делится достижениями

Ключевые кейсы по цифровизации госуправления 47-го региона, в частности, новую концепцию единого портала для жителей региона lenobl.ru, высоко оценил Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

В Ленинградской области все массовые социально значимые услуги оказывают в электронном виде на портале Госуслуг. При этом количество учётных записей в ЕСИА к численности населения Ленобласти составляет 99,2%. 55,3% обращений за госуслугами в 2023 году ленинградцы направили в электронном виде.

Кроме того, 269 государственных и муниципальных услуг выведены на региональный портал госуслуг Ленобласти, только за 2023 год там оказано более 118 тыс. услуг.

«В приоритете на этот год - перевод региональных госуслуг на единый портал Госуслуг», - подчеркнул Андрей Сытник.

Сегодня на Международной выставке "Россия" на ВДНХ проходит отраслевой День Госуслуг.





Текст и фото: комитета цифрового развития Ленобласти