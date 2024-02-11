Энергетики сообщили, кто в Гатчинском районе 12 февраля останется без света

Давно хотелось рассказать о моих бабушке и маме, о других многочисленных тогда родственниках, которые в большинстве своём всю блокаду Ленинграда провели в нём, работали, защищали и выжили. Правда, погибли два маминых двоюродных брата, мои дядя Женя и дядя Боря. Один - под Синявино в 1943 году, другой - под Ропшей в 1944-м. Как же остальным удалось выжить?