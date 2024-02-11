Энергетики сообщили, кто в Гатчинском районе 12 февраля останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
12.02.2024 с 10:00 до 17:00
Сусанинское поселение:
д. Мыза,
д. Заборье,
д. Ковшово,
д. Виркино,
п. Сусанино.
12.02.2024 с 09:30 до 17:30
Новосветское поселение:
д. Сабры, ул. Целинная.
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