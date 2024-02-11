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Энергетики сообщили, кто в Гатчинском районе 12 февраля останется без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

12.02.2024 с 10:00 до 17:00

Сусанинское поселение:

д. Мыза,

д. Заборье,

д. Ковшово,

д. Виркино,

п. Сусанино.

 

12.02.2024 с 09:30 до 17:30

Новосветское поселение:

д. Сабры, ул. Целинная.