В Войсковицах построят новую амбулаторию

«В прошлом году мы предусмотрели финансирование на строительство 14 новых объектов образования, спорта, культуры, здравоохранения. Это современные школы в Новом Девяткино и Кудрово, павильон музея «Прорыв», амбулатории и многое другое. Теперь они официально включены в областные государственные программы. Следующий этап — объявление конкурсных процедур и выбор подрядных организаций», — рассказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Среди новых объектов — музей «Прорыв блокады Ленинграда», ветеринарная станция во Всеволожске, амбулатория в Войсковицах, школы в Кудрово и Новом Девяткино, садики во Всеволожске, Буграх и Агалатово, новое здание по дополнительному образованию детей, бизнес-инкубатор во Всеволожске, а также реконструкция стадиона «Нефтяник» и общежития Ленинградского областного колледжа культуры и искусства.





Иллюстрация freepick.com