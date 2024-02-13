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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

14.02.2024 с 09:30 до 18:00

Рождественское СП:

с. Рождествено (частично).

 

14.02.2024 с 09:00 до 17:30

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино ул. Шестая, ул. Седьмая, ул. Восьмая, ул. Девятая, пр-т Красный.

 

14.02.2024 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

п. Кобралово СНТ «Березовая Роща», 6 линия.

 

14.02.2024 12:10 до 17:00

Пудомягское СП:

д. Пудомяги.

 

14.02.2024 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

п. Терволово.

 

14.02.2024 10:30 до 16:00

Вырицкое ГП:

д. Ракитино.

 

15.02.2024 с 11:00 до 17:00

Пудомягское СП:

д. Кобралово ООО «ПитерЖилСтрой», КП «Павловские дачи», массив «Дачный – 1».