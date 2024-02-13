Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 февраля

В 2024 году 23 мая исполняется 60 лет акционерному обществу «Газпром газораспределение Ленинградская область», которое ведет свою историю от созданного решением Леноблисполкома Управления газового хозяйства «Леноблгаз». Какими заботами в этот юбилейный год живет коллектив филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в городе Гатчине, чем гордится и к чему стремится, рассказывает директор филиала Борис Геннадьевич Скоробогачев.