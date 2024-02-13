Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
14.02.2024 с 09:30 до 18:00
Рождественское СП:
с. Рождествено (частично).
14.02.2024 с 09:00 до 17:30
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино ул. Шестая, ул. Седьмая, ул. Восьмая, ул. Девятая, пр-т Красный.
14.02.2024 с 10:00 до 17:00
Сусанинское СП:
п. Кобралово СНТ «Березовая Роща», 6 линия.
14.02.2024 12:10 до 17:00
Пудомягское СП:
д. Пудомяги.
14.02.2024 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
п. Терволово.
14.02.2024 10:30 до 16:00
Вырицкое ГП:
д. Ракитино.
15.02.2024 с 11:00 до 17:00
Пудомягское СП:
д. Кобралово ООО «ПитерЖилСтрой», КП «Павловские дачи», массив «Дачный – 1».
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