Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Сусанинское СП:
п. Кобралово.
Пудостьское СП:
п. Терволово.
15.02.2024 10:30 до 16:00
Вырицкое ГП:
д. Ракитино.
15.02.2024 с 11:00 до 17:00
Пудомягское СП:
д. Кобралово, ООО «ПитерЖилСтрой»,
КП «Павловские дачи»,
массив «Дачный – 1».
15.02.2024 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Старые Черницы,
д. Новые Черницы,
СНТ «Старые Черницы»,
Финская деревня-юг.
15.02.2024 с 11:00 до 17:00
Таицкое ГП:
КП «Орловские ключи»,
массив Восточный,
Санаторий им. Свердлова,
Демидовская усадьба,
д. Александровка,
очистные сооружения.
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