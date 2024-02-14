Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 февраля

Социальное предпринимательство направлено на достижение общественно-полезных целей и способствует решению социальных проблем общества. По итогам 2023 года, статус «социальное предприятие» получили 452 субъекта малого и среднего предпринимательства Ленинградской области. При этом в области социально ориентированных компаний в несколько раз больше – более 2,5 тысячи, и все они могут претендовать на статус социального предприятия. Благодаря этому субъекты МСП получают специальные меры поддержки, в том числе предусмотренные национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство».