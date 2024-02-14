Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

15.02.2024 с 11:00 до 17:00

Сусанинское СП:

п. Кобралово.

 

15.02.2024 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

п. Терволово.

 

15.02.2024 10:30 до 16:00

Вырицкое ГП:

д. Ракитино.

 

15.02.2024 с 11:00 до 17:00

Пудомягское СП:

д. Кобралово, ООО «ПитерЖилСтрой»,

КП «Павловские дачи»,

массив «Дачный – 1».

 

15.02.2024 с 10:00 до 18:00     

Большеколпанское СП:

д. Старые Черницы,

д. Новые Черницы,

СНТ «Старые Черницы»,

Финская деревня-юг.     

 

15.02.2024 с 11:00 до 17:00

Таицкое ГП:

КП «Орловские ключи»,

массив Восточный,

Санаторий им. Свердлова,

Демидовская усадьба,

д. Александровка,

очистные сооружения.   