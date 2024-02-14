Репетиционный экзамен по русскому языку

В экзамене принял участие 591 человек: два (0,3%) обучающихся написали экзамен в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), 589 (99,7%) - в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Процедура проведения репетиционного экзамена мало отличается от реального испытания. В пунктах проведения экзаменов (ППЭ) созданы те же условия, что и во время настоящего ЕГЭ: рамки металлодетекторов, видеонаблюдение, запрет на использование запрещенных порядком проведения ЕГЭ предметов - справочных материалов, мобильных телефонов, иных гаджетов.

Репетиционный экзамен проходил в пяти ППЭ, созданных в Гатчинском районе для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 11 классе в 2024 году.

Работа выполнялась 3 часа 55 минут. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения заданий увеличивалась по их желанию на 1,5 часа.

Одиннадцатиклассники познакомились с вопросами организации и проведения ГИА по русскому языку на практике, проверили свою готовность к экзамену.

Учитель русского языка Сиверской гимназии Лариса Павловна Данильченко, педагог с 48-летним стажем, считает, что репетиционный экзамен нужен обязательно.

-Ученики могут познакомиться с процедурой проведения ЕГЭ, оценить свои сильные и слабые стороны, понять, какие задания вызывают наибольшие затруднения, - подчеркнула Лариса Павловна.

Учитель Елена Григорьевна Архангельская, выпускающая 11-й класс в этом году, также отметила, что репетиционный экзамен позволяет психологически подготовиться к ЕГЭ, правильно распределить временя между простыми и сложными заданиями, еще раз проверить себя в правильности заполнения бланков.

Одиннадцатиклассник Сиверской гимназии Кирилл отметил, что ему понравилась четкая организация. И, по его мнению, он с задачей справился.

Своими впечатлениями поделилась ученица Веревской школы Виктория.

- Сегодня я написала пробный экзамен по русскому языку. Хоть экзамен был и репетиционный, я волновалась. Заполнение бланков не составило труда, я сосредоточилась на выполнении заданий. Мне было важно узнать степень готовности к ЕГЭ, увидеть недочеты, что поможет в оставшееся время доработать до нужного результата, - сказала Виктория.

Напоминаем, что до реальных экзаменов остается совсем немного времени. Основной период государственной итоговой аттестации в 11 классе пройдет с 23 мая по 1 июля 2024 года.