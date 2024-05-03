Ленинградская область и Сбер развивают сотрудничество

На прошедшей в региональном правительстве встрече Дмитрий Суховерхов и Александр Дрозденко обсудили перспективы развития совместных инвестиционных проектов, а также внедрение искусственного интеллекта в здравоохранении, образовании, сфере транспорта и государственного управления.

- Нашей ключевой задачей в регионе остаётся предоставление современных качественных банковских услуг людям, бизнесу и власти. И, конечно, мы готовы к совместной реализации крупных проектов, в том числе инфраструктурных и цифровых. Согласно рейтингу Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» Ленобласть на протяжении последних нескольких лет входит в число регионов-лидеров по качеству жизни. Мы продолжим делиться своим опытом и знаниями, чтобы усиливать позиции региона, а главное – делать жизнь людей лучше и комфортнее, - сказал Дмитрий Суховерхов.

- Сбербанк сегодня самый узнаваемый бренд в Ленинградской области, вы здесь составляете хорошую конкуренцию другим банкам по агропромышленным строительным и инвестиционным проектам, ипотеке. Спасибо, что активно сейчас работаете по защите интересов своих клиентов, особенно пожилых людей. И отдельно хочу сказать спасибо за поддержку наших цифровых проектов. Будем их продолжать и смелее двигаться, - прокомментировал Александр Дрозденко.