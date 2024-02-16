Наркотики в пакетиках

8 февраля, патрулируя улицу Крупской, возле дома № 5-а сотрудники ППСП заметили подозрительных молодых людей. При приближении полицейских один из них выкинул из кармана пальто себе под ноги сверток из цветной и черной изоленты. На вопрос сотрудников полиции, что находится в свертке, он признался: это наркотическое вещество «соль» – для личного употребления.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, эксперт. Сверток изъяли и отправили на экспертизу. По результатам исследования, вещество, находившееся в свертке, оказалось смесью, содержащей наркотическое средство массой около 2 г, что является крупным размером для данного вида наркотика.

По факту незаконного хранения в отношении владельца свертка – 45-летнего жителя Гатчины Виктора Ш. – возбуждено уголовное дело.

8 февраля, ночью, в дежурную часть УМВД России поступил рапорт инспектора патрульно-постовой службы: на ул. Карла Маркса возле дома № 52 полицейские заметили гражданина, который громко нецензурно выражался. Заметив патрульных, он достал из кармана мешочек синего цвета и выбросил его на землю. Подозрительного гражданина задержали, установили личность. Он оказался уроженцем Петрозаводска, проживающим в Гатчине, не работающим. 21-летний Семен К. отказался назвать содержимое тряпочного мешочка, внутри которого оказались полимерные пакетики с веществом белого цвета.

Пакетики изъяли и направили на исследование в экспертный центр. Согласно справке, порошок оказался наркотическим средством. По факту незаконного хранения возбуждено уголовное дело, с гражданина К. взята подписка о невыезде.