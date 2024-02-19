Школьник из Сиверской представит Ленинградскую область в финале Всероссийского конкурса «Начни игру»

Более 400 создателей видео- и мобильных игр из 60 регионов России, а также из четырёх иностранных государств – Казахстана, Узбекистана, Республики Беларусь и Литвы – получили приглашение на финал Всероссийского конкурса «Начни игру». На протяжении 4 дней им предстоит решать кейсы от партнёров и защищать авторские разработки перед инвесторами.

«В 2022 году, когда мы только запускали проект «Начни игру» на президентской платформе «Россия – страна возможностей», многие считали видеоигры несерьезным развлечением. Наша молодёжь доказала обратное: за два сезона мы получили более 170 тысяч заявок на участие из всех регионов России. Сегодня геймдев – часть национальной экономики и сфера, которая привлекает как школьников, так и состоявшихся специалистов», – подчеркнул генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

В числе финалистов Всероссийского конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей» три жителя Ленинградской области. Все они претендуют на победу по индивидуальному направлению «Партнёрский кейс».

Лидерами по профессии «Дизайнер» стали ученица 10 класса средней общеобразовательной школы №6 г. Сосновый Бор Вероника Гайдукова и архитектор Оксана Панченко. Среди изучающих профессию «Unity-разработчик» отличился ученик 9 класса Сиверской средней общеобразовательной школы №3 Дмитрий Майоров.

Всероссийский конкурс «Начни игру» поддержан Наблюдательным советом АНО «Россия – страна возможностей» под председательством Президента Российской Федерации В. В. Путина. Конкурс является масштабной площадкой для развития у молодых людей компетенций и знаний в области разработки и управления игровыми проектами, а также реализации способной молодежи в профессиях индустрии игр.