В ГУП «Леноблводоканал» ― новый руководитель

«Леноблводоканал — крупнейший поставщик в сфере водоснабжения. Тысячи специалистов работают над тем, чтобы вода была чистой, а аварии устранялись в срок. С Сергеем Ивановичем я работал по линии восстановления Енакиево, безусловно, тесно взаимодействовали при решении вопросов Гатчины во время его работы заместителем главы. Он доказал, что готов работать с большим объемом сложных задач. Рассчитываю, что новый руководитель унитарного предприятия сохранит наработанные достижения и профессиональный коллектив, сделает акцент на повышении качества работы систем водоснабжения и водоотведения и внедрит современные технологий очистки питьевой воды и стоков», — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Единый Водоканал на территории Ленинградской области создан в 2015 году. На сегодняшний день ему переданы полномочия 135 муниципальных образований в 16 муниципальных районах. В госсобственность принято более 12 тыс. объектов водоснабжения и водоотведения. Унитарное предприятие модернизирует сети с привлечением средств Фонда национального благосостояния, программе модернизации коммунальной инфраструктуры, инфраструктурным бюджетным кредитам и специальным казначейским кредитам.

Сергей Голованов родился 27 марта 1970 г. в г. Орск Оренбургской области.

В 1987 – 2012 гг. служил в Вооруженных Силах.

В 1991 году окончил Ульяновское высшее военное командное училище связи, в 1998 году – Санкт-Петербургскую военную академию связи.

2005 – 2014 гг. - Депутат совета депутатов Веревского сельского поселения;

2012 – 2013 гг. - Генеральный директор ООО «Оптимум Нетворг», г.Санкт-Петербург;

2014 – 2022 - Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области по внутренней политике.

В 2022 году в Енакиево курировал от Ленинградской области строительство водоводов, скважин, реконструкцию коллекторов, восстановление социальной и дорожной инфраструктуры.

2022 — 2024 — заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.