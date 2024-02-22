Более 1,7 трлн рублей разместили на вкладах в Сбере жители Северо-Запада в 2023 году

Всего за прошлый год срочные вклады в Северо-Западном банке Сбербанке открыли 2,3 млн раз, на петербуржцев пришлось 43% от всего количества. Средняя сумма вклада выросла в среднем на 14 процентов.

В прошлом году жители Северо-Западного региона предпочитали делать вложения в Сбере онлайн. Так, в цифровых каналах банка открыли 62% всех вкладов. В технологических лидерах – Санкт-Петербург и Мурманск, где семь вкладов из десяти оформлено через Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.

Повышенный спрос на срочные вклады Сбера, в первую очередь, обусловлен улучшением условий и ростом процентных ставок по ним.

В Сбербанке сегодня представлена оптимальная линейка вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. Вклады можно открыть в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении. А при наличии подписки СберПрайм+ у клиентов банка есть возможность получить повышенную процентную ставку.

Подробнее – на сайте банка.





Фото freepick.com