Елена Черникова: «Вдохновение цветом»

Елена Черникова — художник-педагог и искусствовед. Закончила Оренбургское художественное училище, потом Санкт-Петербургский государственный университет, получив профессию искусствоведа. Участник выставок в Оренбурге и Гатчине. Живописные работы художницы находятся в частных коллекциях в России, Узбекистане, Прибалтике.

- Я родилась в творческой семье, мой папа — и художник, и музыкант, поэтому свой выбор сделала, наверное, ещё в детстве, - говорит Елена Анатольевна. - Я всё время рисовала, очень рано познакомившись с самыми разными художественными техниками.

Творчество для любого художника - это своеобразный способ общения с окружающим миром. У каждого художника есть свои любимые сюжеты, свой образ мыслей, свой язык и стиль в живописи. Его задача — визуализировать свои впечатления и ощущения, способные вызвать те или иные эмоции у зрителя. И в этом смысле каждая выставка является «автопортретом» художника, в котором отражаются важные моменты его жизни и творчества.

«Автопортрет» Елены Черниковой — очень яркий и жизнерадостный. В основе её живописи лежит цвет как основной инструмент для реализации творческих идей.

- Я родилась в солнечном Узбекистане, в Ташкенте, и, наверное, поэтому больше всего меня интересует и вдохновляет цвет, - говорит Елена Анатольевна. - Яркое солнце и восточный колорит воспитали во мне большую любовь к нему. Тёплый и холодный, игривый и осторожный, звенящий, таинственный, иногда вызывающе яркий или томящийся в дымке теней, цвет в моих работах играет главную роль.

На выставке «Вдохновение цветом» можно увидеть пейзажи, натюрморты, анималистические картины. Интерес к жанру натюрморта возник у художницы ещё во время учёбы в художественном училище. Длительные постановки и разнообразный материал на практических занятиях помогли ей открыть самые простые предметы с новой стороны. В натюрморте важна каждая деталь, а для автора важно создать и зафиксировать конкретную ситуацию.

Особенное место в экспозиции занимает первый натюрморт Елены Черниковой, выполненный маслом в тёплых, но неярких тонах. Также здесь можно увидеть несколько «итальянских» натюрмортов, родившихся в результате знакомства с шедеврами мировой живописи. Это классические работы «La cena» («Ужин»), «A burz» («Бурцу»), «Натюрморт с тыквами», в которых в одной экспозиции встречаются западноевропейская классика и русские традиции начала ХХ века.

Впервые выставляются картины, написанные гуашью. Графическая серия «Найда и друзья» включает в себя портрет собаки Найды и портреты ее близких друзей - Джека и Грэя. Это целые истории, которые уже успели полюбить маленькие посетители музея.

- Особенность этой выставки — многогранность её автора, - говорит сотрудник музея Галина Кирчина. - Это даёт нам возможность проводить здесь разнообразные тематические занятия, знакомить детей с искусством, приучать их к выставкам серьёзных художников.

Елена Черникова живёт в Гатчине с 2013 года. Несколько лет проработала в творческом центре «Доброслава». В настоящее время преподаёт в изостудии «Диалог. Арт» (образовательный центр «Диалог») и в начальных классах гатчинской школы №8.

В студии «Диалог. Арт» занимаются дети самых разных возрастов. Здесь учат лепке, рисованию песком и прикладному творчеству, готовят к поступлению в художественную школу.

- Для меня главное — раскрыть творческий потенциал ребёнка, помогать ему, обучая, - говорит Елена Анатольевна. - Основной метод заключается в том, чтобы дать ребёнку технику, инструмент, с помощью которого он сможет впоследствии реализовать свои идеи.

Ученики Елены Анатольевны - участники и победители многочисленных выставок и конкурсов в Гатчине и Санкт-Петербурге. Многие из них продолжили учёбу в творческих образовательных учреждениях.

Маша Маралова пришла в студию «Доброслава» в три года, продолжив обучение у Елены Черниковой уже в «Диалог. Арт». Сейчас Мария учится в четвёртом классе детской художественной школы города Гатчины (класс Марины Фазановой). В «художку» пришла, уже освоив начальные навыки рисования и композиции. В планах на будущее у Маши — архитектурный институт.

Но Елена Черникова занимается не только с детьми. Не так давно в Гатчине была представлена выставка работ её взрослых учеников. Многие из них пришли на вернисаж Елены Анатольевны в музей города Гатчины.

- Замечательно, что есть такая возможность для взрослых, - говорит Галина Кирчина, которая тоже осваивает живопись у Елены Анатольевны. - Я не художник, но у меня есть потребность в рисовании. Когда я стала заниматься у Елены Анатольевны, у меня пропали все комплексы и сомнения в своих способностях.

- Просто не надо бояться начинать, - говорит Елена Черникова. - Ведь необязательно всем становиться великими художниками. Можно рисовать просто для себя, для своего удовольствия — это полезно и приятно. К тому же творчество помогает человеку справиться с какими-то стереотипами, блоками и даже с какими-то неприятными ситуациями в жизни. Когда человек начинает рисовать, он больше ни о чём в это время не может думать. Он думает о цвете, о том, как выстроить композицию, провести линию или положить мазок. Он полностью перезагружается и выходит из этого в совершенно обновлённом состоянии.

По словам Елены Черниковой, творчество для неё — это образ жизни и постоянная потребность, как в еде или в воздухе. Причём творчество может проявляться не только в живописи, но и в других совершенно разных ситуациях, очень помогая в жизни.

- Художник несёт очень важную миссию, которая заключается в том, чтобы делать этот мир лучше, - считает Елена Анатольевна. - И если человек может творить искусство, он просто обязан это делать: нельзя зарывать свой талант в землю, уходя в какие-то другие сферы или вообще отказываясь от творчества.

Выставка Елены Черниковой «Вдохновение цветом» продлится в музее города Гатчины до 4 марта.

Юлия Лысанюк