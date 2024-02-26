Помощь жителям и фронту: два года назад «Единая Россия» развернула масштабную гуманитарную миссию в новых регионах

Адресную помощь жителям оказывали активисты МГЕР и «Волонтёрской Роты». За два года через гуманитарную миссию «Единой России» прошло более 3,5 тысяч волонтёров.

Ещё более тысячи участников гуманитарной миссии – врачи. Партия формирует бригады медиков, которые регулярно выезжают на помощь в новые регионы. Помимо этого, в местные больницы «Единая Россия» доставила более 7 тысяч тонн лекарств, а также организовала курсы тактической медицины для военных и жителей прифронтовых регионов. Ещё более 10 тысяч человек прошли курсы сестринского дела и помогают в военных госпиталях ухаживать за ранеными.

«Наши однопартийцы и сторонники партии, весь регион с первых дней СВО стал одной большой семьей с бойцами на передовой. Это наши братья, которым мы стараемся помогать. Сбор необходимых вещей для наших защитников проходит постоянно. Конвой с помощью от жителей Ленинградской области на передовую уходят регулярно. В начале февраля, например, Выборгский район отправил в зону спецоперации маскировочные сети, консервы и необходимые теплые вещи. Ко Дню защитника Отечества из Лодейнопольского района отправят нужные запчасти, утеплители и спецтранспорт. Из нашего Лужского района только за прошлый год было отправлено 11 конвоев, в каждом из которых - не менее 5 грузовых автомобилей. Для наших бойцов лужане вяжут маскировочные сети; льют окопные свечи; производят бани, исполненные в морских контейнерах; собирают FPV-дроны; отправляют средства выявления и подавления БЛА; поставляют легковые автомобили, переделанные в пикапы, для выполнения боевых задач. Парням важно знать, что мы с ними до самой победы!

Партия оказывает огромную поддержку и мирным жителям Донбасса. Было отправлено больше 200 тонн помощи, в том числе большое количество стройматериалов, медицинского оборудования, а также оргтехники и учебной литературы для жителей городов-побратимов», – рассказал заместитель секретаря Лужского отделения партии, член Президиума Регионального политсовета, глава администрации Лужского муниципального района Юрий Намлиев.

Добровольцами на фронт ушли более 270 депутатов «Единой России» разного уровня и около 200 активистов МГЕР.

«Мы сконцентрировались на закупке коптеров, средств связи, радиоэлектронной борьбы, тепловизоров, экипировки для наших ребят. «Единая Россия» собрала более 11,5 миллиардов рублей на эти цели. Хочу ещё раз сказать спасибо всем, кто в этой работе участвует», – отметил секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак.

Отдельно он остановился на задачах, которые стоят перед «Единой Россией» и её первичными отделениями в части помощи семьям участников СВО. Помимо сбора необходимой гуманитарной и технической помощи, Андрей Турчак попросил сопровождать каждую семью военнослужащих, знать их запросы, регулярно быть на связи и оказывать всю необходимую поддержку.