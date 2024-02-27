Сотрудники ОДК-Сервис начали новый спортивный сезон

В воскресенье, 18 февраля, состоялся традиционный шахматный блиц-турнир. Впервые было принято решение провести его вне заводских стен. Мероприятие прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена» и собрало как опытных, так и начинающих игроков. Победу по сумме баллов одержал Илья Ведехин, за плечами которого победы и призовые места на соревнованиях разного уровня.

Через неделю, 25 февраля, заводчане встретились в гатчинском клубе настольного тенниса «Ковчег». За звание сильнейших игроков боролись 12 человек. Настольный теннис, наряду с шахматами, дартс и мини-футболом, является основным видом спорта для сотрудников ОДК-Сервис.

«К участию в заводских спортивных соревнованиях мы стараемся привлечь как можно больше сотрудников. Наши спортсмены достигают хороших результатов не только на внутренних турнирах. Команда ОДК-Сервис - неоднократный победитель и призер спортивных соревнований Гатчины и Гатчинского района», - поделился спорторганизатор ОДК-Сервис Андрюс Гринкявичус.

В этом году сотрудников ОДК-Сервис ждет большое спортивное событие — ежегодная спартакиада, которая пройдет уже в третий раз. В ней традиционно принимает участие команда предприятия и команды каждого из филиалов. В 2023 году спартакиаду ОДК-Сервис провели в Гатчине. На этот раз местом встречи спортсменов-авиаремонтников станет филиал «Челябинск».