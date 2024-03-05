Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 марта 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
06.03.2024 с 10:00 до 17:00
Кобринское СП:
п. Высокоключевой, ул. Малороссийская, пр. Большой пр-т, ул. Зелёная, ул. Речная, ул. Берёзовая.
06.03.2024 с 09:00 до 17:00
Рождественское СП:
с. Рождествено, ул. Парковая, ул. Слободка.
06.03.2024 с 10:00 до 18:00 на 20-30 мин 2 раза
Сусанинское СП:
п. Кобралово.
06.03.2024 с 10:00 до 17:00 в период на 2 часа
Пудостьское СП:
п. Терволово.
06.03.2024 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Старое Поддубье,
д. Новое Поддубье,
д. Поддубье,
д. Грязно,
д. Чикино,
д. Ляды,
д. Даймище
д. Замостье,
д. Выра.
06.03.2024 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино, ул. Александровская, ул. Сергеевская, пер. Безымянный, ул. Советская.
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