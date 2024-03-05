Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 марта 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

06.03.2024 с 10:00 до 17:00

Кобринское СП:

п. Высокоключевой, ул. Малороссийская, пр. Большой пр-т, ул. Зелёная, ул. Речная, ул. Берёзовая.

 

06.03.2024 с 09:00 до 17:00

Рождественское СП:

с. Рождествено, ул. Парковая, ул. Слободка.     

 

06.03.2024 с 10:00 до 18:00 на 20-30 мин 2 раза

Сусанинское СП:

п. Кобралово.       

 

06.03.2024 с 10:00 до 17:00 в период на 2 часа

Пудостьское СП:

п. Терволово.       

 

06.03.2024 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Старое Поддубье,

д. Новое Поддубье,

д. Поддубье,

д. Грязно,

д. Чикино,

д. Ляды,

д. Даймище

д. Замостье,

д. Выра.

 

06.03.2024 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино, ул. Александровская, ул. Сергеевская, пер. Безымянный, ул. Советская. 

 