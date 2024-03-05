Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 марта

Представители Ленинградской области вошли в топ-300 гидов и координаторов зон гостеприимства страны – «проводников смыслов», отобранных программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» из 10 тыс. заявок. Они стали лицом главного молодёжного события 2024 года, которое проходит на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. На 12 тематических экскурсиях они знакомят 20 тыс. участников ВФМ-2024 из 188 стран с ценностями фестиваля, достижениями и возможностями России в науке, бизнесе и культуре, историей Города молодёжи мира и природой его окрестностей.