Авиамодельный спорт и эко-классы получат поддержку

С просьбой о поддержке в организации обучения детей и подростков Гатчины и района навыкам управления БПЛА обратился председатель регионального отделения Федерации авиамодельного спорта России по Санкт-Петербургу Михаил Голубков. По словам Михаила Николаевича, такой вид спорта сейчас очень популярен среди молодёжи, а вот с помещениями, где можно проводить такие уроки, проблема.

Людмила Нещадим дала поручение проработать вопрос о предоставлении классов и организации занятий в 7-й и 11-й школах города с начала нового учебного года, а также рассмотреть вопрос о финансовой и технической поддержке кружков авиамодельного спорта в районе.

С похожей просьбой обратилась к главе волонтёр и активист движения «Раздельный Сбор. Гатчина» Алина Рыкова. Для хранения собранного сырья и оборудования экоцентра необходимо помещение. Глава администрации дала указание найти подходящую для этих целей территорию. Кроме того, речь зашла об организации эко-классов в образовательных учреждениях Гатчины и установке специальных контейнеров для сбора просроченных лекарственных препаратов в поликлиниках и аптеках города.