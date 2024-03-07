Гатчинские студенты – сильнейшие на Северо-Западе
Команда Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского по футзалу стала победителем соревнований Северо-Западного Федерального округа среди команд средних специальных учебных заведений, которые прошли в Великом Новгороде с 4 по 7 марта.
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В финальном матче встретились будущие коллеги - Петрозаводский педагогический и Гатчинский педагогический колледжи. В итоге педагогическое дерби завершилось трудной, но при этом полностью заслуженной победой гатчинцев со счётом 2:1.
На пути к вершине победители встретились с представителями учебных заведений из Новгорода, Мурманска, Карелии, Пскова и Петрозаводска.
Впереди гатчинских студентов ждет финальный этап Бронзовой лиги Ассоциации мини-футбола России, которая объединяет команды ССУЗов без допуска профессиональных футболистов.
Алексей Екименков
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