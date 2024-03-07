Гатчинские студенты – сильнейшие на Северо-Западе

В финальном матче встретились будущие коллеги - Петрозаводский педагогический и Гатчинский педагогический колледжи. В итоге педагогическое дерби завершилось трудной, но при этом полностью заслуженной победой гатчинцев со счётом 2:1.

На пути к вершине победители встретились с представителями учебных заведений из Новгорода, Мурманска, Карелии, Пскова и Петрозаводска.

Впереди гатчинских студентов ждет финальный этап Бронзовой лиги Ассоциации мини-футбола России, которая объединяет команды ССУЗов без допуска профессиональных футболистов.

Алексей Екименков