Министр спорта России встретился со спортсменами в Гатчине

- Я вижу, что спорт в Ленинградской области – один из приоритетов государственной политики, деятельности правительства, и есть результаты, которые выражаются не только в количестве медалей и построенных объектов, но и в атмосфере, царящей в регионе. Здесь работает хорошая команда, спорт становится действительно нормой жизни. Спасибо за ваш труд, за ваши достижения, – сказал Олег Матыцин и пожелал дальнейших спортивных успехов Ленинградской области.

Олег Васильевич рассказал о том, что сейчас стоит на повестке дня у Министерства спорта РФ: стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года, поручение президента, обратившего внимание на значение спорта в своем Послании Федеральному Собранию.

- Для нашей отрасли важно создание инфраструктуры, подготовка кадров, обеспечение насыщенного соревновательного календаря, особенно в период западных санкций. Федеральные проекты будут продолжены. Мы сейчас находимся на стадии утверждения государственной программы и национального проекта, что даст дополнительное финансирование. В прошлом году мы отметили 100-летие нашего ведомства, и надеюсь, следующие сто лет будут не менее успешными, – заметил министр спорта.

Александр Дрозденко подчеркнул, что для Ленинградской области развитие физкультуры и спорта – это не просто слова. Область славится своими достижениями на соревнованиях разных уровней. В 2023 году спортом на регулярной основе занимались 55% жителей.

- Несколько лет назад мы провозгласили принцип, чтобы все спортивные объекты, независимо от ведомственной принадлежности, функционировали с максимальной загрузкой, вплоть до 24 часов в сутки. Самая смелая задача, которая стоит перед нами, чтобы к 2030 году 70% жителей занимались регулярно спортом. Для этого нужны тренерские кадры, мы начинаем реализовывать программы «Дворовый тренер», «Сельский тренер». Все это требует затрат и большого количества спортивных сооружений, – сказал губернатор.

Александр Дрозденко подчеркнул, что, работая в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», нельзя забывать о малых спортивных объектах – хоккейных коробках, спортивных площадках. И, что немаловажно, каждый муниципалитет должен иметь на балансе те спортивные объекты, которые он в состоянии содержать.

Кроме того, по мнению главы региона, сегодня важно не на словах, а на деле строить спортивные объекты с прицелом на сдачу норм ГТО:

- Комплекс ГТО – это основа спортивной культуры в стране, – сказал Александр Дрозденко. – Спорт высших достижений – это показатель развития спорта в стране и в каждом регионе в отдельности. Но это не самоцель. Выращивая талантливых спортсменов, мы делаем их образцом для подражания всем остальным ребятам.

В рамках встречи в зале Дома культуры состоялась церемония вручения ведомственных наград и спортивных званий. Олег Матыцин и Александр Дрозденко торжественно вручили регалии выдающимся гатчинским спортсменам.

Благодарность министра спорта РФ за существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта получил заслуженный работник физической культуры, инструктор по спорту Гатчинского спортивно-досугового центра Николай Пименов.

Удостоверения мастеров спорта России вручили воспитанницам Гатчинской спортивной школы «КИВИ»: звание мастера спорта по плаванию получила Евгения Павлова, звание мастера спорта по синхронному плаванию – Ясмина Джанаева, Маргарита Козлова и Мария Попова.

Удостоверения мастера спорта России по спортивной гимнастике были вручены спортсменкам Гатчинской спортшколы № 1 Виктории Акимочкиной, Анастасии Дмитриевой, Станиславе Левиной и Софье Селюжиной.

Татьяна Александровна получила удостоверение спортивного судьи всероссийской категории по плаванию.

После торжественной церемонии министр спорта России и губернатор Ленинградской области ответили на вопросы собравшихся. В частности, Олег Матыцин высказал мнение, что частичную изоляцию и дискриминацию российских спортсменов в международном спорте можно рассматривать как возможность для создания наилучших условий для массового спорта в России и время для повышения статуса и конкуренции на национальных соревнованиях.

Александр Дрозденко поделился, что для увеличения престижа спортивных побед в российских соревнованиях Ленинградская область введет специальную премиальную выплату для чемпионов. А также проиндексирует размер выплаты для членов национальных сборных.

Екатерина Дзюба