Райский сад – в маленьких шедеврах декоративно-прикладного искусства

Новая экспозиция стала очередным совместным проектом собирателя, в прошлом сотрудника лаборатории научной реставрации тканей Государственного Эрмитажа Людмилы Ковалёвой с музеем города Гатчины.

Предметы на выставке относятся к эпохе, которую специалисты называют одной из самых утонченных. Буквально каждый экспонат представляет собой маленький шедевр декоративно-прикладного искусства, в котором сохраняются тепло человеческих рук, мастерство автора, его вкус, знание техники и материала.

Выставка «Дивный сад» получилась по-настоящему весенней и жизнерадостной. Своё название она получила неслучайно. Прообраз любого сада на Земле – Эдем, или Райский сад - прекрасный, яркий, красочный, наполненный пением птиц, цветущий и благоухающий ароматами цветов. И каждый сад на земле – это место, которое несет в себе частицу этого Чуда. А еще сад – это место уединения, созерцания, размышления. Место для поэтических мечтаний, молитв и благочестивых бесед, место свиданий и празднеств...

В предметах прикладного искусства, представленных на выставке, мастера запечатлели образы красоты природы, воплощенные в садах и, в первую очередь, в цветах и птицах. Живописные панно, миниатюрные рисунки на веерах, открытки, расписные и перегородчатые эмали, многослойное стекло и роспись по фарфору, сложное ткачество и вышивка, микромозаики и инкрустация, различные ювелирные техники (филигрань, дамаскинаж и другие) - на выставке отразилось многообразие и материалов, и техник исполнения.

Но эти экспонаты не только прекрасны сами по себе: они ещё и наполнены смыслом, выраженным через символику. Действительно, в прошлые века во многих странах мира цветы и птицы наделялись разнообразными благожелательными смыслами. Так, например, журавли в Китае и Японии считались символами долголетия и счастья: их называли «белыми водяными птицами, живущими тысячу лет». Пара уточек-мандаринов или диких гусей считалась на Востоке символом супружеской верности и согласия, знаком нерасторжимой любви. Летучие мыши считались символом счастья, бабочки символизировали долголетие, а сорока — радость.

И на Востоке, и в России существовал язык цветов, где каждый цветок наделялся определённым символом. Так, например, белая роза символизировала невинность, желтая роза была эмблемой супружеской любви, ярко-красная роза обозначала страсть. Ландыш считался символом тайной любви, белая лилия — чистоты, а ноготки — эмблемой ревности и тревоги.

Об этом и о многом другом может поведать внимательному зрителю выставка «Дивный сад». Экспозиция хоть и связана с неодушевленными предметами, но обращает нас к живой природе. А для более глубокого погружения в тему автор выставки рекомендует познакомиться с книгой Д.С. Лихачёва «Поэзия садов» и поэмой «Сады» Жака Делиля, в которых воспевается красота окружающего мира.

Юлия Лысанюк