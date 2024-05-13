Подготовленный Гатчинским Домом культуры праздник стал не только приятным подарком, но и экскурсом в историю. На протяжении всего концерта шел рассказ о том, как песня помогала побеждать во время Великой Отечественной войны. Звучали вальсы и марши, песни шуточные и лирические. В них вся жизнь - рассказы о подвигах и горечь утрат, солдатский быт и высокая любовь, переживания о близких и радость возвращения домой. Эти песни помогли выстоять нашему народу в лихую годину, и теперь, спустя много лет по-прежнему волнуют души людей разных поколений.

Танцевальную площадку «Тот цветущий и поющий яркий май...» открыла литературно-хореографическая композиция «Нам нужна Победа!» Пролог посвящался нашему героическому народу, простым мирным жителям, которые в трудную минуту встали на защиту Родины. Юные исполнители сумели глубоко прочувствовать и передать жизнь своих ровесников в годы войны. Здесь была и первая любовь, и ужас войны, и готовность сражаться до конца, и радость победы над врагом. Отдельный блок был посвящен теме российского казачества в года войны.

Зрители со слезами на глазах кричали «браво». С большим почтением встречали старшее поколение исполнителей – ветеранов. Бурными аплодисменты наградили самых юных участниц концерта А.Волкову и Т.Волкову, исполнивших песню «Родина».

В программе приняли участие лучшие коллективы Гатчинского Дома культуры - ансамбль бального танца «Партита», танцевальная студия «Контакт», танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо», а также вокально-эстрадная студия «Маленькая страна», хор русской песни «Гатчанка», ансамбль гусляров «Перезвон» и хор ветеранов войны и труда. В концерте прозвучали песни в исполнители В. Орлова, Е. Ольковой, А. Дорофеевой, С. Кузнецова.

Песни военных лет продолжают поддерживать историческую память и не дают забыть о великом подвиге нашего народа. Сегодня песни военной эпохи продолжают быть востребованными и занимают особое место в национальном репертуаре. И мы поем их не только 9 Мая, когда не петь их просто невозможно, но и в горе и в радости, всегда, когда душа просит.

Автор стихов прекрасной песни «Синий платочек» - Яков Галицкий, композитор - Ежи Петерсбурский. Эта простая лирическая песенка очень быстро стала шлягером. Ее включали в свой репертуар известные исполнители – Клавдия Шульженко, Вадим Козин, Лидия Русланова, Изабелла Юрьева. Песня «Синий платочек» стала символом Великой Отечественной, даже через много лет после войны Клавдия Шульженко не снимала ее с репертуара, а образ самой певицы с синеньким платочком в руках стал хрестоматийным.

Для гатчинцев «Синий платочек» прозвучал в исполнении юной вокалистки А.Волковой и инструментальной группы, в составе которой выступали П. Шалашов, И. Чимиричкина и С. Деньговская.

Очень тепло были приняты зрителями номера танцевальной студии «Людмила» Школы третьего возраста города Гатчины. Они танцевали под песни из популярных кинофильмов о войне – пасодобль 1930-х годов «Рио-Рита» из фильма «Военно-полевой роман» и вальс «Ах, эти тучи в голубом» из кинофильма «Московская сага».

Во второй части концерта под знакомые и любимые мелодии, звучавшие в исполнении творческих коллективов и коллективов Гатчинского Дома культуры, танцевали уже не только артисты, но и все желающие.

Так, «Случайный вальс» вместе со зрителями исполнили участники танцевально-спортивного клуба «Эльдорадо». Эта популярная песня композитора Марка Фрадкина на стихи Евгения Долматовского создана в 1943 году. Работа над ней завершилась в поезде, на пути из Сталинграда в Елец. Ее пели на фронтовых концертах многие артисты, а Леонид Утесов записал на пластинку. С тех пор эта песня живет в народе, оставаясь одной из самых любимых лирических песен военной поры.

В финале участники концерта и зрители исполнили песню-гимн памяти о бессмертном подвиге народа - «День Победы».

Татьяна Можаева

Фото организаторов мероприятия