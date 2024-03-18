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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 марта 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

19.03.2024 с 10:00 до 18:00

Веревское СП:

п. Торфопредприятие,

д. Кирлово,

д. Пегелево,

СНТ «Мостовик»,

СНТ «Лесное»,

СНТ «Тайцы»,      

СНТ «Тритон»,

СНТ «Ольха»,

СНТ «Тайга»,

СНТ «Радуга»,

СНТ «Обуховец»,

СНТ «Азимут».

 

19.03.2024 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

Массив Педлино,

СНТ «Градостроитель».

 

19.03.2024 с 10:00 до 16:00

Таицкое ГП:

п. Тайцы,

д. Александровка,

п. Санаторий имени Свердлова,

Массив «Восточный»,

Территория Промышленная зона Орловские ключи,

КП «Демидовская усадьба»,

СНТ «Большие Тайцы»,

СНТ «Родник»,

СНТ «Дача».

 

19.03.2024 с 09:30 до 18:30

Рождественское СП:

д. Поддубье,

д. Новое Поддубье,

д. Старое Поддубье.