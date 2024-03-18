Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 марта 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
19.03.2024 с 10:00 до 18:00
Веревское СП:
п. Торфопредприятие,
д. Кирлово,
д. Пегелево,
СНТ «Мостовик»,
СНТ «Лесное»,
СНТ «Тайцы»,
СНТ «Тритон»,
СНТ «Ольха»,
СНТ «Тайга»,
СНТ «Радуга»,
СНТ «Обуховец»,
СНТ «Азимут».
19.03.2024 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
Массив Педлино,
СНТ «Градостроитель».
19.03.2024 с 10:00 до 16:00
Таицкое ГП:
п. Тайцы,
д. Александровка,
п. Санаторий имени Свердлова,
Массив «Восточный»,
Территория Промышленная зона Орловские ключи,
КП «Демидовская усадьба»,
СНТ «Большие Тайцы»,
СНТ «Родник»,
СНТ «Дача».
19.03.2024 с 09:30 до 18:30
Рождественское СП:
д. Поддубье,
д. Новое Поддубье,
д. Старое Поддубье.
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