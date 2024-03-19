В Ленобласти — 2133 волонтера благоустройства

«Волонтеры благоустройства рассказывают ленинградцам о территориях, которые могут качественно измениться, отвечают на вопросы и помогают проголосовать. В этом году у нас рекорд — голосование поддерживают 2133 волонтера. По всей России на портале ДОБРО.РФ принято более 167 тысяч заявок от волонтеров. За четыре дня в Ленобласти в голосовании поучаствовали 83 тысячи жителей. Впереди — полтора месяца голосования, и наши волонтёры с Добровольческим центром активно продолжают работу», — рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Регистрация добровольцев благоустройства открыта на протяжении всего периода голосования на сайте ДОБРО.РФ — до 30 апреля. С каждым годом все больше жителей вовлекаются в процесс формирования комфортной городской среды.

Принять участие в голосовании может любой житель Ленинградской области старше 14 лет. Проголосовать за благоустройство общественного пространства можно до 30 апреля на сайте 47.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги», а также с помощью волонтеров, которые демонстрируют территории, выставленные на голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников. Пространства, набравшие наибольшее количество голосов жителей, обновят уже в следующем году по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сейчас в Ленинградской области идет конкурс видеороликов и мемов о благоустройстве, подробности - по ссылке: https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/71200/