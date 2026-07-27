Ленинградских фермеров приглашают на гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Мероприятие пройдет 5 и 6 сентября 2026 года в городе Нальчике на Площади Согласия. Фестиваль даст производителям отличную возможность заявить о себе, представить свою продукцию широкой аудитории, найти новых клиентов и обменяться опытом с коллегами из других регионов.

Чтобы принять участие:

Подайте заявку на официальном сайте фестиваля: вкусыроссииврегионах.рф; Приложите необходимые документы (ИНН, рекомендацию от регионального органа АПК, данные о производимой продукции); Дождитесь решения экспертной комиссии.

Заявки принимаются до 10 августа 2026 года. Дополнительная информация и контакты организаторов доступны на сайте вкусыроссииврегионах.рф