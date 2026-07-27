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Ленинградских фермеров приглашают на гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации проводит второй сезонный фестиваль «Вкусы России». К участию приглашаются малые и микропредприятия агропромышленного комплекса, которые развивают производство уникальной сельскохозяйственной или пищевой продукции на сельских территориях.

Рубрики:  Общество

Мероприятие пройдет 5 и 6 сентября 2026 года в городе Нальчике на Площади Согласия. Фестиваль даст производителям отличную возможность заявить о себе, представить свою продукцию широкой аудитории, найти новых клиентов и обменяться опытом с коллегами из других регионов.

Чтобы принять участие:

  1. Подайте заявку на официальном сайте фестиваля: вкусыроссииврегионах.рф;
  2. Приложите необходимые документы (ИНН, рекомендацию от регионального органа АПК, данные о производимой продукции);
  3. Дождитесь решения экспертной комиссии.

Заявки принимаются до 10 августа 2026 года.  Дополнительная информация и контакты организаторов доступны на сайте вкусыроссииврегионах.рф 