Ленинградских фермеров приглашают на гастрономический фестиваль «Вкусы России»
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации проводит второй сезонный фестиваль «Вкусы России». К участию приглашаются малые и микропредприятия агропромышленного комплекса, которые развивают производство уникальной сельскохозяйственной или пищевой продукции на сельских территориях.
Рубрики: Общество
Мероприятие пройдет 5 и 6 сентября 2026 года в городе Нальчике на Площади Согласия. Фестиваль даст производителям отличную возможность заявить о себе, представить свою продукцию широкой аудитории, найти новых клиентов и обменяться опытом с коллегами из других регионов.
Чтобы принять участие:
- Подайте заявку на официальном сайте фестиваля: вкусыроссииврегионах.рф;
- Приложите необходимые документы (ИНН, рекомендацию от регионального органа АПК, данные о производимой продукции);
- Дождитесь решения экспертной комиссии.
Заявки принимаются до 10 августа 2026 года. Дополнительная информация и контакты организаторов доступны на сайте вкусыроссииврегионах.рф
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