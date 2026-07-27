Ленинградцы — бойцам СВО
Александр Дрозденко сообщил, что сегодня на фестивале «Балтик Ралли» передали очередную партию гуманитарного груза бойцам «БАРС-Ленинградец» — первому именному добровольческому подразделению Ленинградской области, а также 56-му гвардейскому окружному учебному центру, чтобы бойцы проходили подготовку в условиях, максимально приближенных к боевым.
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«За последний год поддержка «БАРС-Ленинградец» стала системной. Вместе с фондом «Ленинградский рубеж» мы постоянно находимся на связи с подразделением и стараемся оперативно закрывать поступающие запросы. Отдельные слова благодарности мотоклубам. Для участников «Балтик Ралли» помощь фронту уже давно стала частью философии фестиваля. Мотобратья передают технику, собирают средства для наших фондов, помогают тем, кто сегодня защищает страну. Спасибо всем, кто участвует в этой работе. Пока мы вместе, пока каждый делает своё дело, поддержка наших ребят будет надёжной и постоянной. Ленинградцы своих не бросают», — заявил глава региона.
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