Ленинградцы — бойцам СВО

«За последний год поддержка «БАРС-Ленинградец» стала системной. Вместе с фондом «Ленинградский рубеж» мы постоянно находимся на связи с подразделением и стараемся оперативно закрывать поступающие запросы. Отдельные слова благодарности мотоклубам. Для участников «Балтик Ралли» помощь фронту уже давно стала частью философии фестиваля. Мотобратья передают технику, собирают средства для наших фондов, помогают тем, кто сегодня защищает страну. Спасибо всем, кто участвует в этой работе. Пока мы вместе, пока каждый делает своё дело, поддержка наших ребят будет надёжной и постоянной. Ленинградцы своих не бросают», — заявил глава региона.