«Журавли» - акция памяти погибших в «Крокус Сити Холле»

Народный артист СССР Муслим Магомаев, в честь которого был назван концертный зал, известен исполнением песни «Журавли» — баллады про солдат, которые после смерти становятся птицами. Композиция минорная, но главный мотив в ней — надежда, бессмертие, которое обретают люди после смерти.

Присоединиться к акции памяти погибших в «Крокус Сити Холле» может каждый. Для этого стоит сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях. Например, поставить картинку журавля на аватаре в социальных сетях.

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошло вечером 22 марта. Это стало крупнейшим терактом в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году.