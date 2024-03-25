Безопасно топим печь!
Печное отопление является наиболее распространенным видом отопления в сельской местности и в частных домах. Однако печное отопление может быть источником пожара, если не соблюдать правила пожарной безопасности.
Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района проведен рейд в п. Дружная Горка Гатчинского района с целью напомнить жителям частного сектора правила пожарной безопасности при использовании печного отопления, такие как:
1. Печь должна быть установлена на прочном основании, не менее чем в 50см от деревянных конструкций;
2. Печь должна иметь искрогаситель или дымоход;
3. Дымоход должен быть исправным и очищаться от сажи не реже одного раза в месяц;
4. Топить печь следует только сухими дровами или углем;
5. Не оставлять печь без присмотра;
6. Не использовать печь для сушки одежды или других предметов;
7. Не сжигать в печи мусор или легковоспламеняющиеся жидкости;
8. При топке иметь под рукой огнетушитель или ведро с водой;
9. Не допускать детей к печи без присмотра;
10. После окончания отопительного сезона печь следует тщательно очистить от сажи и золы.
Пожарная безопасность при использовании печного отопления зависит от соблюдения правил безопасности и от исправности печи и дымохода.
Во избежание пожаров следует регулярно проверять состояние печи и дымохода, и соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае обнаружения даже небольших возгораний необходимо незамедлительно сообщать по номерам вызова пожарной охраны «101» или «112».
ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области