Безопасно топим печь!

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района проведен рейд в п. Дружная Горка Гатчинского района с целью напомнить жителям частного сектора правила пожарной безопасности при использовании печного отопления, такие как:

1. Печь должна быть установлена на прочном основании, не менее чем в 50см от деревянных конструкций;

2. Печь должна иметь искрогаситель или дымоход;

3. Дымоход должен быть исправным и очищаться от сажи не реже одного раза в месяц;

4. Топить печь следует только сухими дровами или углем;

5. Не оставлять печь без присмотра;

6. Не использовать печь для сушки одежды или других предметов;

7. Не сжигать в печи мусор или легковоспламеняющиеся жидкости;

8. При топке иметь под рукой огнетушитель или ведро с водой;

9. Не допускать детей к печи без присмотра;

10. После окончания отопительного сезона печь следует тщательно очистить от сажи и золы.

Пожарная безопасность при использовании печного отопления зависит от соблюдения правил безопасности и от исправности печи и дымохода.

Во избежание пожаров следует регулярно проверять состояние печи и дымохода, и соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае обнаружения даже небольших возгораний необходимо незамедлительно сообщать по номерам вызова пожарной охраны «101» или «112».





ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области