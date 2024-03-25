Будьте бдительны: не сообщайте свои данные мошенникам

1. Не сообщайте сведения для входа телефонным мошенникам

Если вам позвонили, представились сотрудником Госуслуг и запросили код, положите трубку — это мошенники. Представители портала никогда не звонят и не запрашивают логин, пароль и код подтверждения из смс или специального приложения (ТОТР-код).

Сообщить о подозрительном звонке с узнаваемого номера можно на Госуслугах.



2. Пользуйтесь только официальными сайтами и приложениями

· Если вас просят обновить какие-либо сведения, не переходите по предложенным ссылкам. Для получения ваших данных мошенники могут использовать фишинговые страницы. Они очень похожи на настоящие. Зайдите на официальный сайт или свяжитесь с организацией напрямую другим способом и уточните информацию

· Внимательно изучайте адрес страницы, на которой вводите данные. Единственно верный адрес Госуслуг — gosuslugi.ru

· Устанавливайте приложение Госуслуг только из официальных магазинов — RuStore, Google Play, App Store и AppGallery

Сообщить о фишинговом сайте можно на Госуслугах .



3. Защитите свой аккаунт на Госуслугах

· Придумайте сложный пароль, используйте его только на портале Госуслуг и периодически меняйте

· Подключите двухфакторную аутентификацию, если её у вас ещё нет. Это повышает безопасность данных. На Госуслугах её уже используют 80 млн человек, это 70% пользователей портала

Три варианта защиты

1. код из СМС

2. одноразовый код из специального приложения (ТОТР)

3. вход по биометрии

Вы можете использовать любой из этих вариантов.

Никому и никогда не сообщайте пароль и сведения о втором факторе защиты.

· Что делать, если мошенники всё-таки получили доступ к аккаунту, можно узнать на этой странице Госуслуг. Как подключить второй фактор, смотрите в нашем видео.