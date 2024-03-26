Дети-мошенники

16 марта в Вырицкий отдел полиции обратилась 82-летняя жительница Семрино, которой позвонили на домашний телефон и голосом, очень похожим на голос ее подруги, попросили денег. Подруга, якобы, находится в реанимации, и срочно нужны деньги на лечение. В итоге сумку с вещами и 100 тысячами рублей забрал курьер. Было возбуждено дело по статье 159 УК РФ – мошенничество.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Вырицкого отдела полиции задержали и изобличили в совершении данного преступления …двух 15-летних жителей Петербурга – учеников школы № 477 г. Пушкина Андрея Б. и Эмиля М.

Ведется следствие.