Мошенники могут использовать реальные имена пострадавших в теракте в «Крокусе» для создания фейковых страниц

Ранее уже сообщалось, что мошенники обзванивают и рассылают сообщения в мессенджеры от лица сотрудников «Крокус Сити Холла». Аферисты предлагают помочь пострадавшим и просят перевести деньги на счета, якобы предназначенные для сбора средств. Администрация уже предупредила, что их сотрудники не занимаются сбором средств и не обзванивают население с просьбой о благотворительной помощи.

Сбор средств для пострадавших во время теракта в «Крокусе» ведется через доверительные площадки. Например, партия «Единая Россия» проводит сбор средств через благотворительный фонд «Добромир». Сбербанк совместно с «Российским Красным крестом» также открыл благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

«Перед отправкой средств в фонд или на благотворительные счета убедитесь, что они существуют и официально зарегистрированы, сделать это можно на официальных страницах организаций. Старайтесь избежать перевода на карту или по номеру телефона, особенно когда собеседник старается воздействовать на эмоции или торопит, играя со временем. Это приемы из социальный инженерии, которые направлены на то, чтобы у потенциальной жертвы не включилось критическое мышление», – подчеркивает Сергей Кузьменко.