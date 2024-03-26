Роскачество предупреждает об обмане и проблемах, с которыми могут столкнуться потребители на маркетплейсах

В Роскачество обратился потребитель за правовой поддержкой. Он объяснил, что заказал у китайского продавца на одном из российских маркетплейсов ноутбук Lenovo. При получении заказа покупатель обнаружил, что ему доставили совершенно другой товар. О данном факте покупатель незамедлительно проинформировал интернет-площадку и направил соответствующую претензию продавцу.

Однако переписка с иностранным продавцом не принесла результата, о чём потребитель вынужден был сообщить уже в службу поддержки маркетплейса. Там ему посоветовали подождать новую посылку (с правильным товаром, который и был изначально заказан).

Отзывы других покупателей об аналогичных ситуациях не внушали доверия, поэтому потребитель решил отказаться от оплаченного товара. Опасаясь, что возврат денег может затянуться, он обратился в Роскачество за оказанием содействия в досудебном урегулировании.

Благодаря взаимодействию Роскачества с крупными маркетплейсами, возникший конфликт был оперативно отработан площадкой, полученная от потребителя информация была направлена представителям маркетплейса для её оценки с точки зрения законодательства. По результату оперативного рассмотрения всех обстоятельств маркетплейс принял решение о возврате покупателю денежных средств.

Хотя в этом случае история закончилась благополучно, это далеко не единственный случай, и с подобными сложностями сталкиваются многие покупатели маркетплейсов, о чем стало известно Роскачеству.

Чтобы обезопасить себя от подобных проблем, подходите к выбору товара на маркетплейсе более внимательно:

1.Перед покупкой товаров внимательно ознакомьтесь с информацией о продавце. В карточке товара от иностранных продавцов зачастую отсутствуют данные на русском языке, а адрес указан за пределами РФ. Фактически это лишает покупателя возможности решать возникающие проблемы в суде, а владелец агрегатора (маркетплейса) при этом остается «в стороне», оставляя решение спора на усмотрение продавца.

2.Изучите информацию о порядке и сроках доставки. Обратите внимание на все вкладки в карточке, в них могут содержаться уточнения, которые и нарушают ваши права как потребителя, и ставят в крайне невыгодное положение при проблемах с заказом.

Обратите внимание! Нормы законодательства в сфере защиты прав потребителей не распространяются на взаимоотношения с иностранным продавцом или исполнителем услуг. В подобных ситуациях защита нарушенных прав будет осуществляться в рамках международного частного права, что лишает потребителя установленных законодательством нашей страны преференций (освобождение от госпошлины при обращении в суд, и так далее). Поэтому прежде чем заказать товар у иностранного продавца, оцените все риски его получения, а также прочтите отзывы других покупателей.





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