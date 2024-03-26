Сергей Бебенин поздравил работников культуры Ленобласти с профессиональным праздником

«Уважаемые работники культуры Ленинградской области и ветераны отрасли!

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от меня лично примите поздравления с вашим профессиональным праздником!

Своим талантом, энтузиазмом и профессионализмом работники культуры наполняют жизнь людей яркими красками и глубоким смыслом. Вы являетесь настоящими творцами духа и красоты. Ваш труд способствует сохранению и преумножению культурного наследия Ленинградской области.

На всех уровнях власти уделяется огромное внимание развитию культуры региона, созданию для каждого жителя возможности прикоснуться к бесценному культурному многообразию нашего края. Преображаются Дома культуры, музеи и библиотеки, в школах искусств появляется новое оборудование, открываются новые культурные и музейные площадки, активно развивается событийный туризм.

Спасибо всем работникам культуры региона за профессионализм, мастерство и неравнодушие. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и неутомимости в вашем важном деле. Пусть каждый новый день приносит вам радость и удовлетворение от того, что вы делаете!».

Сохранение российской культуры и традиций – значимая часть Народной программы Партии «Единая Россия».

Источник фото: Законодательное собрание Ленинградской области