«Единая Россия» начала приём заявок на предварительное голосование

«Сегодня в десятках регионов, открывается прием заявок от желающих баллотироваться на участие в выборах от «Единой России». Для них предварительное голосование - обязательная процедура. Как и прежде, выдвигать свою кандидатуру приглашаются все желающие - вне зависимости от текущего статуса и даже наличия политического опыта. Обучение и сопровождение новичков в политике обеспечит наш кадровый проект «ПолитСтарт», его новый сезон уже начался», – отметил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

Он подчеркнул, что в этом году изменятся некоторые условия участия в предварительном голосовании.

«Первая из новаций – в том, что все победители процедуры должны будут получить статус членов или сторонников партии. Для нас это важное взаимоусиление эффективности и ответственности. Еще одно изменение коснется претендентов на посты глав регионов от «Единой России». Они должны в ходе предварительного голосования провести встречи с 75% от общего числа секретарей первичных и местных отделений своего региона. Это усилит уже на стартовом этапе единое понимание задач и поддержку базисными партийными структурами перспективного кандидата в губернаторы», – уверен Сергей Перминов.

Помимо этого, среди нововведений текущего года – претенденты в кандидаты на выборы в региональные парламенты и гордумы смогут принять участие в предварительном голосовании или по одномандатным округам, или по списку. Ранее были доступны обе формы участия.

«Предварительное голосование «Единой России» – это переход на новый уровень технологий общественных отношений. Отличная возможность для всех заинтересованных попробовать свои силы в выборном процессе, а для партии найти в регионах новых лидеров, которые могут проявить себя в политике и стать достойными кандидатами в депутаты.

Второй год процедура предварительного голосования проходит в новых регионах. Отдельно хочется подчеркнуть, что особое внимание будет уделяться при проведении предварительного голосования участникам и ветеранам СВО, для них упрощаются правила подачи документов», – прокомментировал заместитель Председателя Законодательного собрания Ленинградской области Саяд Алиев.

«Сейчас активно, вплоть до 26 мая партия «Единая Россия» проводит предварительное голосование.

Это единственная политическая партия в нашей стране, которая проводит отбор кандидатов в депутаты всех уровней путём открытого всенародного предварительного голосования, где избиратели сами формируют список кандидатов самим избирателям.

В сентябре в ходе ЕДГ-2024 в Ленинградской области пройдет кампания по массовым выборам в органы МСУ», – также отметил депутат Заксобрания Ленинградской области Евгений Смирнов.

Изменения коснутся и требований в отношении кандидатов из числа участников и ветеранов СВО. Для них упрощаются правила подачи документов, отменяется требование об обязательной публикации видеоконтента на сайте предварительного голосования. Также они получат дополнительно 25% к голосам, набранным по итогам процедуры.

«Эти меры направлены на обогащение «кадрового призыва», его насыщение востребованными компетенциями. Кандидаты на выборы от партии определятся строго по результатам предварительного голосования», – подчеркнул замсекретаря Генсовета.

Предварительное голосование пройдёт с 20 по 26 мая 2024 года.

Подать заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» можно на сайте PG.ER.RU до 25 апреля.