Ленобласть начала выплачивать субсидии на посевную

«К ранней весне — ранние субсидии. Аграриям Ленобласти перечислены средства господдержки на проведение посевных работ. Средства выплачиваются по заявкам и могут быть использованы на закупку семян, удобрений, горючего и запчастей для техники. Сумма господдержки на проведение посевной кампании в этом году – 600 млн рублей, общая сумма поддержки растениеводства в течение года – 1,5 млрд рублей. Желаю доброй погоды и урожая», – прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Обеспеченность хозяйств региона на весенний сев семенами зерновых культур составляет 134%, картофеля – 144%, рапса – 113%, многолетних трав – 111%. Большинство хозяйств заключили договора на поставку топлива, задержек нет, цены на удобрения – стабильные, готовность техники к выходу в поле – 90%.

Начало сева в южных районах области планируется в первой декаде апреля.

Всего господдержка растениеводства региона на 2024 год предусмотрена в объеме 1,5 млрд. рублей, 107,1% к 2023 году.