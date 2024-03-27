Сбер: более 2 миллионов уникальных пользователей в месяц посещают площадку Домклик в СЗФО

Среднее количество размещённых на Домклик объявлений в месяц по Северо-Западу превышает 240 тысяч. Ожидаемо, почти 70% объектов находятся в Северной столице и Ленобласти.

На Домклик можно приобрести жильё как за собственные средства, так и с помощью ипотеки от Сбера. Сервис позволяет решить любой вопрос с недвижимостью онлайн: купить, продать или сдать в аренду, оценить и проверить объект, оформить ипотечный кредит, в том числе со скидкой, а также зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчёты между покупателем и продавцом.

В 2023 году Домклик уже во второй раз возглавил рейтинг электронных сервисов недвижимости по количеству объявлений о продаже жилья. Исследование проводилось рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Помимо совокупного объёма предложений, сайт также стал лидером по ряду критериев:

· число зарегистрированных риелторов

· количество коттеджных поселков в каталоге

· количество и разнообразие инструментов для упрощения и ускорения сделки

Больше информации на Домклик.





Фото freepick.com