Коммунар - в лидерах голосования за благоустройство

«Жители Ленинградской области продолжают выбор территорий, которые нужно благоустроить. Выбрать можно из 70 территорий в 29 крупных городах. Победившие участки станут уютными парками, светлыми набережными, современными детскими и спортивными пространствами. После подведения итогов голосования дизайн-проекты будут разрабатывать с учетом мнения жителей. Сами работы пройдут в 2025 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В Ленобласти проголосовали уже 103574 человека. В лидерах по числу проголосовавших в процентном соотношении от населения — Подпорожье, Коммунар, Тосно, Тихвин и Сясьстрой. Минимальную активность пока показывают в Кудрово, Колтушах, Приозерске, Янино-1 и Кингисеппе», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Выбрать территорию для благоустройства может любой житель Ленинградской области старше 14 лет. Проголосовать можно до 30 апреля на сайте 47.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги», а также с помощью волонтеров, которые показывают территории в общественных пространствах всех муниципалитетов-участников. Благоустройство планируется провести в Буграх, Волосово, Волхове, Всеволожске, Выборге, Гатчине, Кингисеппе, Киришах, Кировске, Колтушах, Коммунаре, Кудрово, Лодейном Поле, Луге, Мурино, Никольском, Новодевяткинском поселении, Отрадном, Пикалево, Подпорожье, Приозерске, Светогорске, Сланцах, Сосновом Бору, Сясьстрое, Тихвине, Тосно, Шлиссельбурге, Янино-1 - оно зависит от результатов голосования и активности жителей.