Два театра на одной сцене

Музыка родом из детства

Всего 12 лет прожил в Тихвине Николай Андреевич Римский-Корсаков, однако это были первые годы его жизни – то время, когда закладываются вкусы и взгляды человека, его будущий характер и увлечения. Здесь, в родовой усадьбе на берегу реки Тихвинки, гения с детства окружала красота северо-западной природы, православные святыни, народные сказки и затейливый русский фольклор. В дальнейшем всё это найдёт отражение в творчестве нашего великого земляка.

Исследователи отмечают: тихвинские мотивы можно встретить в таких произведениях, как оперы «Снегурочка», «Псковитянка», «Царская невеста», увертюра «Светлый праздник». Отдельное место в творчестве гения занимают колокольные звоны. Дом семьи композитора располагался напротив Тихвинского монастыря, известного своей звонницей, возведённой ещё в 17 веке. Перезвон 22-х колоколов лился с её стен днём и вечером, увлекая и чаруя юного музыканта. Прошло время – и уже весь мир услышал этот перезвон в увертюре «Светлый праздник», объединившей в себе торжественные картины пасхальной службы и языческое веселье народных гуляний.

Связана с жизнью композитора и ещё одна ленинградская святыня – Тихвинский Введенский монастырь. Здесь крестили маленького Нику, и здесь же он наверняка услышал историю тихвинской монахини Дарьи. Той самой, что до пострига звалась Анной Колтовской и была четвёртой женой царя Ивана Грозного. Считается, что именно судьба этой женщины, проведшей в монастыре 50 лет, а также тайны местного Царицына озера вдохновили композитора на создание оперы «Царская невеста».

На сцене – маэстро!

Именно с исполнения «Царской невесты» на сцене тихвинского Дворца культуры стартовал фестиваль «Гений места». Это девятая опера композитора и третье обращение к исторической драматургии Льва Мея. На сцене выступили солисты оперы Мариинского и Большого театров, хор и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением маэстро Валерия Гергиева.

– Мне кажется, что это лишь малая часть нашей святой обязанности – сделать что-то для Тихвина, родины композитора. Хотя бы потому, что ваш великий земляк так обогатил музыкально-театральную историю! – заявил со сцены народный артист России, генеральный директор Большого театра, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

Высокое значение фестиваля для культурной жизни 47-го региона и всей страны отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Мы гордимся, что именно в Тихвине даём старт Всероссийскому фестивалю «Гений места», который будет проходить на родине пяти известных российских композиторов: Римского-Корсакова, Чайковского, Глинки, Мусоргского и Стравинского. И это всё при участии двух театров, Большого и Мариинского, и президентского фонда поддержки социальных инициатив. Уникальная возможность прикоснуться к их творчеству, к их гению, к тому, что они сотворили именно благодаря силе, которой их подпитывала малая родина», — сказал Александр Юрьевич.

В преддверии представления губернатор также вручил Валерию Гергиеву знак отличия «За вклад в развитие Ленинградской области».

– Огромное спасибо, что сегодня с огромным упорством продвигаете нашу великую российскую культуру, — улыбнулся глава региона, вручая маэстро награду.

Сохранить наследие гения

Для самого Тихвина и местных жителей фестиваль «Гений места» стал, без преувеличения, историческим событием. Никогда раньше на сцене местного ДК не выступали ведущие артисты двух главных театров страны. Неудивительно, что билеты на «Царскую невесту» разлетелись за несколько часов после начала продаж.

– Такие мероприятия формируют вкус народа. Посмотрите: сегодня на сцене звучит опера, а у нас заполнен целый зал. Весь город пришёл на встречу с высокой культурой, – поделилась с нами Татьяна, преподавательница музыкальной литературы детской школы искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. – Это огромный подарок для тихвинцев. Наши горожане активно следят за афишами, интересуются предстоящими событиями, учатся понимать сложную симфоническую музыку. В музыкальной школе я тоже активно советую детям посещать подобные фестивали. И новое поколение ребят – пианисты, народники – с удовольствием ходят на эти концерты.

В Тихвине вообще трепетно относятся к наследию великого композитора. В разговоре с нами тихвинцы отмечали высокий уровень работы местного Дома-музея Римского-Корсакова, местного Дворца культуры и музыкальной школы. Ведь не только столичные артисты, но и местные работники культуры вносят неоценимый вклад в популяризацию классической музыки и русского искусства.

– Ещё до фестиваля «Гений места» у нас проходил прекрасный конкурс «Тихвинский Лель», посвящённый детскому художественному творчеству. Его зрители также открывали для себя оперу и духовную музыку, связанную с наследием Николая Андреевича Римского-Корсакова, – рассказала нам местная жительница Любовь Чикалова. – Ну а приезд Мариинского и Большого театров – это настоящее чудо! Лично я восхищена увиденным.

Стоит отметить, что это зрелище оказалось доступным по цене для жителей провинции. Никаких «золотых» столичных цен, несмотря на громкие имена в афише. Часть зрителей попала в зал по льготным билетам, полученным по линии социальной защиты или же местного Совета ветеранов.

– Мне очень повезло, нас поощрили от Тихвинского вагоностроительного завода и наградили билетами как лучших сотрудников. Мы прямо с работы поехали на концерт, – улыбается Светлана Воронина.

Вечные ценности

Выступление артистов из Москвы и Санкт-Петербурга продолжалось более двух часов. Публика слушала их максимально внимательно – никто не покинул зрительный зал до финальных аккордов оркестра. Взрослые и дети, рабочие и работники культуры – на несколько часов их всех объединила вечная музыка Николая Римского-Корсакова. А уже после концерта тихвинцы активно делились впечатлениями от услышанного – в личных разговорах и в социальных сетях.

– Кто-то пытается нашу культуру отменить, но великую музыку не отменишь и не запретишь, великие строчки поэзии и прозы не перечеркнёшь и даже не сожжёшь, и те, кто пытается это сделать – бегут в обратную сторону. Поверьте, что большинство нормальных людей на планете Земля любили и будут любить российских классиков и даже российских современников. Это великое искусство, а искусство бессмертно, – подвёл итог губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Встреча россиян с вечным искусством продолжится уже в других городах. Фестиваль «Гений места» продолжат концерты на родине Модеста Мусоргского во Пскове, Петра Чайковского в Воткинске, Михаила Глинки в Смоленске и Игоря Стравинского в Ораниенбауме. Ну а афиша Тихвина и дальше будет наполнена тематическими событиями в год 180-летия со дня рождения Николая Римского-Корсакова.

Александра Родионова