Нас провожали со слезами на глазах

Бойцы штурмовых отрядов работают группами по 5-8 человек — берут позиции противника, проводят разведку, охраняют освобождённые территории. За время службы Назару довелось пережить немало экстремальных ситуаций и увидеть множество страшных сцен. Однако рядом всегда были те, кто готов помочь и поддержать — его товарищи, сослуживцы.

– Среди нас были представители различных народов из разных городов, сёл и деревень, но сплочение, которое было между нами, удивляло. Именно там мы все равны. Здесь, в мирное время, может иметь значение, кто ты, какого звания, на какой машине приехал, какая у тебя национальность. А там, в окопе, мы все равны. Конечно, все – люди, которым знаком страх за свою жизнь, но выше этого – задачи, которые нужно выполнять, – говорит Назар.

Сил на поле боя придавали не только товарищи, но и уверенность в своей правоте, в том, что ты сражаешься за свою страну.

– Когда ты думаешь, что вот минута-две и тебя не станет, в голове начинает пролетать кинолента твоей жизни. А ещё – вопросы: всё ли я успел, всё ли я сделал, правильно ли я поступал в жизни? И ты можешь двинуться дальше со спокойной душой в том случае, когда понимаешь, что находишься на правильном пути. Осознание собственной правоты успокаивает и придаёт сил, я бы даже сказал – грациозности ума и поступков, – уверен боец.

Во время охраны мирных кварталов одного из освобождённых городов с Назаром и его сослуживцами случилась трогательная история. Военные защищали дома группами, познакомились с жителями своих участков, но с соседями практически не виделись.

– Мы защищали каждый дом, но с жильцами домов близко не были знакомы. Когда мы меняли точку дислокации, вообще все мирные жители собрались, чтобы проводить нас со слезами на глазах в надежде, что мы вернёмся к ним, – вспоминает Назар.

Полчаса на сон, атака, штурм позиций, взрывы снарядов — такой день для нашего героя стал привычным в зоне боевых действий. И даже минута спокойствия теперь кажется подозрительной.

– Именно там я узнал, что означает «день за три». Это здесь мы проснулись, вышли из дома — уже обед, решили какие-то дела, сходили на свидание, в кино, и день как бы прошёл, и всё замечательно. А там день настолько долго длится из-за напряжения! Проходит неделя-месяц, и ты входишь в этот ритм. Когда очень тихо становится, тебе ещё страшнее, потому что всё кажется подозрительным, – признаётся мужчина.

В завершение нашей беседы Назар оставил пожелания семьям бойцов: сил и терпения. Ведь именно на плечи матерей, отцов, жён и сестёр ложится ноша ожидания своих близких с фронта.

Илья Бунин

Фото: личный архив бойца