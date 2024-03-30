Выдающийся селекционер вавиловской школы Алексей Наволоцкий

Способный мальчик из крестьянской семьи

А.В. Наволоцкий родился в 1902 году в деревне Выстовка Городецкого района Вологодской области в крестьянской семье. Когда мальчику было всего 4 года, умер отец, и он воспитывался в бедняцкой семье матери. К тому времени все дети в Российской империи были охвачены обязательным начальным образованием. Это могли быть не только земские (государственные), но и церковные или частные школы. А вот дальше учиться за государственный счёт направлялись только способные дети. Алексей Наволоцкий начальную школу окончил в 1913 году, а среднюю – в 1920-м.

В 1920–1927 гг. он учился в Пермском государственном университете на агрономическом факультете, совмещая учёбу с работой на Пермской областной сельскохозяйственной стации. Уже с 1925 года Наволоцкий заведовал Пермским пунктом сортоиспытания, с 1926 по 1931 гг.. – селекционной фермой Пермской областной с/х станции, а в 1931–1932 гг. - отделом селекции Предуральской опытной станции (Пермь).

Судьбоносная встреча

В эти годы произошла судьбоносная встреча начинающего селекционера с Н.И. Вавиловым. Алексей Васильевич вспоминал: «Результаты первых моих опытов по отдалённой гибридизации пшениц в чём-то противоречили выводам Вавилова, но он этим только очень заинтересовался, посмотрел, оценил и вскоре вызвал меня в Ленинград».

В 1932 году А.В. Наволоцкий был откомандирован для работы в Северо-Западном селекционном центре. В 1937 году без отрыва от селекционной работы он сдал экзамены в аспирантуру ВИР и защитил диссертацию кандидата биологических наук. Отличную оценку на защите дал сам метр и директор института Н.И. Вавилов.

В отделе генетики и селекции ВИР Северо-Западной селекционной станции (г. Пушкин) Алексей Васильевич трудится старшим научным сотрудником вплоть до начала войны. В конце тридцатых, перед самым арестом Вавилова, произошла их последняя встреча.

«Это было во время осмотра мною посевов с коллекцией сортов пшеницы на ВДНХ, - вспоминал Наволоцкий. - Обычно Николая Ивановича сопровождала толпа учёных, журналистов, секретарей, еле успевающих записывать за ним. Он всё диктовал чётко и быстро. Но в этот раз Вавилов шёл погрустневший и в полном одиночестве. Кампания опорочивания дела всей его жизни, генетики, была в самом разгаре. Даже его аспиранты написали тогда донос на своего учителя. Так что опыты мы осматривали вдвоём и с невесёлым настроением. Много позднее, когда учение Т.Д. Лысенко было наконец признано лженаукой, я узнал, что Николай Иванович погиб в 1943 году в саратовской тюрьме».

Всю Великую Отечественную войну А.В. Наволоцкий был помощником отдела кадров фронта, капитаном административной службы. Поскольку на передовой он не был, то имел только две медали: «За оборону Сталинграда» (март 1943 г.) и «За победу над Германией» (июнь 1945 г.). Но война достала и его семью личной трагедией: после войны от найденной ребятами в поле мины погиб его сын.

Гатчинский житель

Уже в ноябре 1945 г. Алексей Васильевич продолжил свою научно-селекционную работу старшим научным сотрудником группы яровой пшеницы на полях Суйды. Жил он в Гатчине на улице Урицкого, д.29 всю свою долгую жизнь, а на работу ездил электричкой с неизменным, видавшим виды велосипедом (в любую погоду, даже по льду) и таким же потёртым коричневым кожаным портфельчиком. До 1971 года – в Суйду, а потом, после перевода всего селекционного центра в Белогорку, ездил уже от станции Сиверской на свои делянки. Наверное, поэтому даже в почтенном возрасте Наволоцкий сохранял недюжинную физическую силу, неожиданную для с виду маленького старичка.

Я как-то хотела ему подсобить поднять велосипед с примотанным к заднему сидению портфельчиком. Неожиданно для него приподняла велосипед сзади. Реакция с его стороны была моментальной: «старичок» так резко и сильно дернул вперёд свою ношу, что от неожиданности я еле удержалась на ногах. А однажды я, несмотря на все усилия, не смогла его догнать: мы оба бежали к отходящему автобусу, впереди Алексей Васильевич со своим круглым портфельчиком лихо перескакивал через разливанное море луж.

Вспоминают коллеги

Очень грамотные агрономы, лаборанты и даже рабочие, которые многому учили нас, делающих первые шаги в селекции, долго ездили в Белогорку из Суйды. Так, с Алексеем Васильевичем многие годы работала Анастасия Андреевна Купцова, энергичный, строгий и знающий селекционное дело работник.

Другой его верный сотрудник, Тамара Копыл, вспоминает: «Наволоцкого я впервые увидела в августе 1968 года. Я тогда работала в селекции озимой ржи с Г.И. Поповым, но Алексей Васильевич выпросил меня к себе на пшеницу. Был он мужчиной маленького роста, но очень шустрым, в работе не каждый мог за ним поспеть. Не любил заниматься с аспирантами, говорил, что эта возня только отвлекает от настоящей работы. Поэтому аспирантов у него не было, учеников не оставил. Зато оставил много первоклассных сортов. Не любил писать отчёты, доклады, статьи. Настя Купцова всегда его подгоняла, чтобы писал. Он и докторскую диссертацию не писал, её присудили в 1976 году по совокупности работ за заслуги в селекции яровой пшеницы. До 93-х (!) лет Алексей Васильевич ездил на работу в СЗНИИСХ, в Белогорку. Последние годы, с 1982-го, когда начались трудности с выплатой заработной платы, он был назначен консультантом. Его жена, Клавдия Александровна (1898 г.р.), была женщиной высокой и болезненной. Он за ней ухаживал, чуть не таскал на себе. Помогал сыну Юрию с воспитанием внуков, Сергея и Дмитрия. Внешне сын был очень похож на Алексея Васильевича. К сожалению, когда Наволоцкого не стало, сын даже никому в институте не сообщил».

Получается, что Алексей Васильевич опекал свои делянки до 1995 года! А это уже было время для науки наисложнейшее. Я, например, ушла в первых рядах ещё в феврале 1992 года, всего через шесть лет после защиты в ВИРе диссертации. Авторское свидетельство на сорт догнало меня через год, в 1993 году. А тему мою заведующая ликвидировала в 1986 г., сразу после защиты. Пришлось за свои кровные отсылать большой мешок гибридов с сортом Предкарпатский коллеге в Оброшино, на Западную Украину, а межродовые и прочие отдалённые гибриды - в город Дотнува в Литву, в отдел генетики сельскохозяйственной академии к Слесарявичусу. Может, хоть там пригодилось, а то получается, что 17 лучших, наиболее насыщенных трудом лет моей жизни были потрачены впустую…

Везунчик

С этой исторической точки зрения Алексей Васильевич просто везунчик. Он выбрал свою стезю в юности и следовал по ней всю свою долгую жизнь, ни на что не отвлекаясь. Он и сам так считал. В ноябре 1982 года, на его 80-летие, я инициировала биологический семинар нашего селекцентра, который возглавлял Константин Васильевич Дергачёв, сам настоящий селекционер яровой пшеницы и замечательный человек.

На этом семинаре А.В. Наволоцкому пришлось-таки рассказать о себе: «Наверное, мне просто везло. Знаю, что, например, в институте Северо-Востока, в Фалёнках, одновременно со мной работал очень сильный специалист по яровой пшенице, но почему-то мои сорта всегда оказывались по результатам сортоиспытания лучше».

Вот такой был скромный человек. Между тем у него были действительно выдающиеся заслуги! Первые его сорта были районированы ещё во времена работы в Приуралье: «Северянка», «ГДС 11», «Память Урала», «Тулун 70» и другие.

Сорт «Тулун 70» высевали на 500 тысячах гектаров в 13 областях и краях Северной нечернозёмной зоны на протяжении 25 лет! Он давал урожаи в среднем на 3 ц/га выше распространённых тогда сортов и имел отличные хлебопекарные качества. Внедрение его в колхозы и совхозы страны позволило получить дополнительно несколько миллионов центнеров зерна. Помните, в фильме «Простая история» председателю колхоза, которую играла актриса Нонна Мордюкова, предлагают новый сорт «Тулун 70»? Это ли не признание! Его другой сорт «Заря» был районирован в Якутской АССР и Ленинградской области.

Другим уникальным сортом стала знаменитая «Ленинградка», которая занимала практически все площади под яровой пшеницей в 8-ми областях РСФСР, 5-ти областях Белоруссии, по всей Прибалтике и в Волынской области Украины. Превосходя все существующие на тот момент сорта не менее чем на 5 ц/га, пшеница «Ленинградка» отличалась очень хорошей устойчивостью к полеганию. На сортоучастках этот сорт и вовсе показывал урожайность на 15–20 ц/га выше всех стандартов!

Недаром академик ВАСХНИЛ Э.Д. Неттевич в своей фундаментальной книге «Рождение и жизнь сорта» из всех селекционеров нашего Северо-Западного института упомянул только А.В. Наволоцкого: «Его сорта «Тулун 70» и «Ленинградка» произвели настоящую революцию в селекции яровой пшеницы, культуры, которая без них могла бы просто исчезнуть с наших полей».

Важно сохранить имя в истории!

А.В. Наволоцким опубликовано более 50 научных трудов, которые должны стать обязательными для изучения молодыми учёными-селекционерами, конечно, если таковые у нас появятся… Пока приходится наблюдать поля наших бывших ОПХ, заросшие уже не только кустарником, но и деревьями, под которыми собирают грибы да жирует повсеместно борщевик Сосновского. Пример умения добиваться поставленной цели своим трудолюбием, глубокими знаниями, настойчивостью и преданностью делу, которому ты служишь, неплохо бы всем взять на вооружение.

В заключение не могу не перечислить награды Алексея Васильевича:

- четыре Государственные премии за сорта «Тулун 70», «Память Урала», «Заря» и «Ленинградка»,

- юбилейная медаль к 100-летию В.И. Ленина,

- орден Октябрьской революции (1971 г.),

- орден Ленина (1976 г.),

- шесть медалей ВДНХ, и среди них большая серебряная медаль.

Справедливость бы восторжествовала, если бы на здании Ленинградского НИИСХ «Белогорка» - филиала ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. ЛОРХА» к 100-летию со дня рождения А.В. Наволоцкого появилась памятная доска об этом человеке и учёном-селекционере.

Галина Хохлова