СНТ Ленобласти подводят итоги года

«Сегодня, благодаря совместной работе с правительством Санкт-Петербурга, программа по ремонту дорог к садоводствам продлена до 2027 года, финансирование увеличено на 1,5 млрд рублей. Всего по программе будет отремонтировано 111 дорог, общий объем финансирования за 5 лет составит 2,8 млрд рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

От имени администрации области он вручил награды отличившимся по итогам садоводческого года.

На территории Ленинградской области размещается 3696 некоммерческих товариществ.

Ленинградская область субсидирует СНТ жителей региона, оплачивает до 90% затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры: электро-, водо-, газоснабжение, подъездные дороги и системы мелиорации.

В 2024 году в Ленинградской области по программам поддержки садоводческих товариществ отремонтировано 13 подъездных дорог к СНТ, сделано более 10 тысяч квадратных метров внутренних садоводческих дорог, построено 4,5 км линий электропередач, установлено 155 единиц светового оборудования, заключено порядка 400 договоров по догазификации домовладений в СНТ.