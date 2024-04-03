Ленинградские школьники готовятся покорить Северный полюс

В проекте могут принять участие школьники и студенты колледжей в возрасте от 14 до 16 лет. Для этого им нужно зарегистрироваться на сайте polus.atom.online до 7 мая и пройти все отборочные этапы.

В 2024 году арктическая экспедиция Росатома станет пятой юбилейной экспедицией проекта, приуроченной к 65-летию атомного ледокольного флота. За время существования проекта более 300 одаренных школьников стали участниками арктических экспедиций Росатома.

В этом году, помимо интеллектуального тестирования на сайте проекта polus.atom.online, появятся новые этапы отборочных мероприятий — очные полуфиналы в федеральных округах, где участникам предстоит решить реальные индустриальные кейсы, связанные с атомной отраслью. В финале проекта, который пройдет июне в павильоне «Атом» на ВДНХ, встретятся команды, представляющие федеральный округ.

Просветительский проект «Ледокол знаний» дает возможность талантливым и активным ребятам, победителям международных олимпиад, совершить путешествие на атомном ледоколе на Северный полюс. В экспедиции участвуют и учителя, они проводят для школьников мастер-классы и лекции.

Экспедиция «Ледокол знаний» продлится 10 дней. Ориентировочно спустя четыре дня после выхода из порта Мурманск атомоход достигнет Северного полюса. За это время атомный ледокол преодолеет 1230 морских миль. На обратном пути экипаж постарается максимально продемонстрировать красоту архипелага Земля Франца-Иосифа.