Михаил Мишустин: «Правительство в своей работе опирается на «Единую Россию»

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, работа с парламентом помогла Правительству принять решения, которые обеспечили социальные обязательства перед людьми, поддержали регионы, реализовали мероприятия в рамках СВО. Многие меры законодательно обеспечила «Единая Россия».

«Взаимодействие Партии и Правительства выстроено системно и конструктивно. Работа происходит в максимально открытом режиме, что позволяет в сжатые сроки добиваться высочайшего качества нормативной базы и бесшовного ее применения по каждой из задач. Это особенно важно в условиях тех вызовов, которые мы преодолеваем сегодня как страна и как общество.

Эта совместная работа приносит зримые результаты в общих для всех нас задачах стратегического плана. Такие, как меры поддержки участников СВО и их близких, интеграция воссоединенных регионов РФ, оптимизация условий для экономического развития, обновление инфраструктуры, развитие социальной помощи, здравоохранения, поддержки семей, занятости.

Воплощение партийной Народной программы также осуществляется в сотрудничестве с представителями кабмина. И диалог «Единой России» с жителями, являющийся основой работы наших коллег и соратников на местах, обеспечивает для Правительства важную обратную связь в том, что касается учета запросов жителей и контроля качества реализации проектов – отметил Заместитель Секретаря Генерального совета Партии, сенатор РФ Сергей Перминов.

Михаил Мишустин отметил работу в сфере занятости. По инициативе «Единой России» проходит реформа служб занятости и выделены дополнительные средства на это.

«С прошлого года запустили единое пособие. Оно было назначено почти на 11 миллионов детей и примерно 400 тысяч будущих мам. Родителям выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Оно увеличено практически наполовину. Выросла максимальная сумма помощи по беременности и родам - до 565 тысяч рублей. Действует программа маткапитала. Чаще всего эти средства идут на улучшение жилищных условий. В 2023 году так поступили порядка 670 тысяч семей», – сообщил Михаил Мишустин.

В сфере образования глава кабмина выделил программу капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения. По ней обновлено более 4 тысяч зданий. Также активно реализуются и другие инициативы партии.

«Продолжается строительство новых школ. Если до занятий долго добираться, помогают школьные автобусы. В российские субъекты поставили почти 3 тысячи таких машин в 2023 году. Всем младшеклассникам предоставляется бесплатное горячее питание за счет федерального бюджета», – отметил премьер.

С сентября 2024 года ежемесячную надбавку в 5000 рублей будут получать советники директоров по воспитанию в школах и колледжах. Сейчас такие доплаты уже получают классные руководители. В удвоенном размере – в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч человек. Партия предусмотрела в федеральном бюджете средства на эти цели.

В здравоохранении учтены предложения «Единой России» о финансировании программы модернизации первичного звена. Она позволила реконструировать 3,5 тысячи объектов в регионах.

«Закуплено 147 тысяч единиц медицинского оборудования. Около 5 тысяч машин скорой помощи, и втрое больше машин для перевозки врачей и фельдшеров», – сообщил глава кабмина.

Масштабное обновление затрагивает общественные пространства и дворы. Как сообщил Михаил Мишустин, по программе «Формирование комфортной городской среды» преобразили более 65 тысяч пространств. Голосование за объекты благоустройства в этом году «Единая Россия» проводит вместе с Минстроем до 30 апреля.

Премьер-министр выделил опыт «Единой России» в модернизации социальных объектов.

«С учётом огромной эффективной сети «Единой России» создан механизм действенной реализации проектов. Нам это очень помогает», – подчеркнул Михаил Мишустин.