В Гатчинском районе ребенок чуть не утонул в бассейне
Гатчинском районе следователи устанавливают обстоятельства госпитализации ребенка, едва не утонувшим в бассейне.
Следственным отделом по городу Гатчине СУ СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту утопления 2-летнего ребенка.
По предварительным данным, 6 апреля 2024 года на территории частного домовладения в деревне Тяглино Гатчинского района двухлетний ребенок по недосмотру дедушки упал в бассейн. Малолетнего госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь. В настоящее время состояние ребенка стабильное.
После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, этому случаю будет дана правовая оценка.
Следственное управление СК России по Ленинградской области призывает не пренебрегать мерами безопасности при отдыхе на водоемах!
Как показывает следственная практика, подобные трагедии с детьми происходят из-за недосмотра взрослых. Следственное управление СК России по Ленинградской области обращается к родителям с просьбой не оставлять детей одних даже на короткое время. Родители должны помнить, что именно они отвечают за безопасность детей.