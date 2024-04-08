В Гатчинском районе ребенок чуть не утонул в бассейне

Следственным отделом по городу Гатчине СУ СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту утопления 2-летнего ребенка.

По предварительным данным, 6 апреля 2024 года на территории частного домовладения в деревне Тяглино Гатчинского района двухлетний ребенок по недосмотру дедушки упал в бассейн. Малолетнего госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь. В настоящее время состояние ребенка стабильное.

После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, этому случаю будет дана правовая оценка.

Следственное управление СК России по Ленинградской области призывает не пренебрегать мерами безопасности при отдыхе на водоемах!

Как показывает следственная практика, подобные трагедии с детьми происходят из-за недосмотра взрослых. Следственное управление СК России по Ленинградской области обращается к родителям с просьбой не оставлять детей одних даже на короткое время. Родители должны помнить, что именно они отвечают за безопасность детей.